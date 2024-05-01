https://ukraina.ru/20240501/1054826211.html

Тотальная мобилизация, узурпация власти и дефицит электроэнергии. Что ожидает Украину в мае

Тотальная мобилизация, узурпация власти и дефицит электроэнергии. Что ожидает Украину в мае - 01.05.2024 Украина.ру

Тотальная мобилизация, узурпация власти и дефицит электроэнергии. Что ожидает Украину в мае

В мае Украину ожидает ряд существенных изменений, которые в той или иной степени прочувствует почти каждая украинская семья.

2024-05-01T11:57

2024-05-01T11:57

2024-05-01T11:58

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С 18 мая вступает в силу закон об усилении мобилизации, а с 21 мая заканчивается каденция Владимира Зеленского, после чего страной фактически будет управлять узурпатор, чья подпись под документом будет стоить не больше подписи любого гражданина страны.Через 60 дней после 18 мая все украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет будут считаться уклонистами и преступниками. Их может доставить в военкомат любой полицейский, если они не явились туда ранее самостоятельно.Штрафы для уклонистов тоже повышаются до 22500 гр ($570). Выписывать их будут пачками, чтобы пополнить казну и рассчитаться с внешними кредитами. Для любого военкома или полицейского это будет также дополнительной возможностью заработать на взятках.Один из пунктов закона об усилении мобилизации касается изъятия автомобилей у граждан на нужды ВСУ. Изымать будут, прежде всего, у предприятий, так как ВСУ заявляют о нехватке внедорожников, специальной техники, тракторов и грузовиков. Предприятия будут терпеть дополнительные убытки и закладывать потери в ценники для простых украинцев.Также с 4 мая будет отменен статус "ограниченная пригодность". Украинцы, у которых был такой статус, обязаны явиться в военкомат и повторно пройти медкомиссию, которая в 90% случаев признает военнообязанного годным. Все, кто ранее получил отсрочку, тоже должны повторно пройти медкомиссию, что предполагает повторную уплату взяток для тех, кто в свое время сумел откупиться от военкомата.Мужчины 25-55 лет, которые получили I-III группу инвалидности после 24 февраля 2022 года, тоже должны подтвердить свой статус повторным прохождением медкомиссии.Отсрочку от мобилизации в случае ухода за больным родственником оставили только для родственников с первой группой инвалидности при отсутствии у тех иных родственников. Инвалиды со второй группой должны будут как-то сами о себе позаботиться.В мае также вступят в силу изменения в Трудовой кодекс, которые дают право увольнять тех работников, которые скроют данные о родственниках и контактах в России, особенно на "оккупированных территориях". Законопроект был зарегистрирован еще в 2022 году группой народных депутатов от фракции "Слуга народа". Главным инициатором его стала Галина Третьякова, которая заявляла, что в семьях, нуждающихся в материальной помощи, рождаются дети "очень низкого качества".Такие изменения являются грубым нарушением базовых прав человека, так как вводят ответственность по факту кровного родства, а не за совершенные действия. Украинские власти сейчас активно ищут каналы и инструменты воздействия на граждан РФ, в том числе для совершения террористических актов. Использовать для этого хотят родственников, для чего и нужны были такие изменения в Трудовой кодекс. Очевидно, особое внимание будут уделять родственникам сотрудников администраций, силовых ведомств и оборонных предприятий РФ. Теперь на Украине уже можно официально вводить такие категории, как "сын врага народа", "брат врага народа".На православную Пасху, которая в этом году выпадает на 5 мая, в ряде регионов местные власти ограничат проведение массовых мероприятий (т.е. богослужений в пасхальные дни). С 11 по 14-е, мая, когда православные верующие отмечают Радоницу и поминают мертвых родственников, запрещается собираться на кладбищах. Примечательно, что для других конфессий в дни религиозных празднеств подобных ограничений на Украине не вводили.Выходные на 1 мая (День труда), 6 мая (выходной после Пасхи) и 9 мая (День победы) на Украине не предусмотрены. Это будут рабочие дни.В начале мая вступит в силу закон №3621 о социальной защите военнослужащих ВСУ, с помощью которого Рада вместо демобилизации попробовала имитировать свою заботу. Правда, на практике этот закон вряд ли будет применен. Он предполагает, что военнослужащий, который самостоятельно воспитывает ребенка до 14 лет, сможет получить 14-дневный отпуск в случае серьезной болезни ребенка и госпитализации. Речь идет в первую очередь об одиноких женщинах-военнослужащих. Однако право на отпуск по болезни ребенка должно быть гарантированным для всех родителей по Трудовому кодексу и без специального законопроекта о военнослужащих. По сути, этой филькиной грамотой депутаты подменили закон о демобилизации, который требовали украинские военнослужащие и их родственники.В апреле украинские депутаты и чиновники также часто говорили о повышении тарифов на электроэнергию с мая 2024 года. В качестве аргументов приводили необходимость закупать электроэнергию в ЕС после уничтожения многих объектов энергетической инфраструктуры на Украине."Замминистра энергетики Николай Колесник похвастался, что повышение тарифов на электроэнергию в июле 2023 г. позволило пройти отопительный сезон. Чиновник явно намекает, что прохождение нового сезона зависит от нового повышения. Но в прошлый раз тариф скакнул сразу на 60%, и с такими ежегодными аппетитами вся зарплата скоро будет идти до лампочки", - комментирует планы повышения одесский анархист Вячеслав Азаров.В конце мая Украина останется фактически без легитимного президента, так как выборы в марте не проводились. Конституция Украины не дает четкого ответа по поводу этой ситуации. Трактовать этот вопрос должен был бы Конституционный суд, но у Зеленского не стали подавать соответствующий запрос, так как в КС большинство судей были назначены еще при Порошенко. Судьи могли бы и не дать требуемого Зеленским решения, что лишний раз указало бы на узурпацию власти."Нет сомнения, что, если бы в ОП были уверены в положительном (для себя) заключении Конституционного суда по этому вопросу, они бы туда обязательно обратились, а не подвергали себя опасности возможных уголовных преследований в будущем", - пишет украинский блогер Карл Волох, из орбиты экс-президента Петра Порошенко.Об утрате легитимности президента говорит и экс-нардеп Игорь Мосийчук, напоминая о недавнем интервью Зеленского. "Не зря замглавреда Bild, лояльного к Украине издания, задает вопрос – кем вы будете, Владимир Александрович, после 21. Он поплыл. Но раз ставят так вопрос, это всерьез обсуждают на Западе. После 21 мая этим вакуумом будут играть. Ситуация глобально очень опасная для нашей страны", - говорит Мосийчук. Также, по его словам, Украина стоит на пороге диктатуры, на пороге узурпации власти в связи с тем, что власть будет нелегитимна после 21 мая.Тема легитимности Зеленского после 21 мая важна также в контексте перспективы любых переговоров с РФ. Любые мирные соглашения с Россией, подписанные Владимиром Зеленским после 20 мая (или спикером Рады Русланом Стефанчуком, в случае перехода к нему полномочий президента Украины), не будут считаться полностью легитимными, могут впоследствии быть оспорены в Конституционном суде и дезавуированы.

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эксклюзив, украина, россия, запад, владимир зеленский, михаил порошенко, игорь мосийчук, вооруженные силы украины, рада, слуга народа