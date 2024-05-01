"Вы хотите, чтобы Господь проклял университет?" Газа становится проклятием для Байдена - 01.05.2024 Украина.ру
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"Вы хотите, чтобы Господь проклял университет?" Газа становится проклятием для Байдена
"Вы хотите, чтобы Господь проклял университет?" Газа становится проклятием для Байдена - 01.05.2024 Украина.ру
"Вы хотите, чтобы Господь проклял университет?" Газа становится проклятием для Байдена
Накал студенческих протестов в США растет. После того, как полиция не смогла разогнать палаточный лагерь в кампусе Колумбийского университета, американская молодежь перешла в контрнаступление, захватив большую часть университетских помещений.
2024-05-01T12:10
2024-05-01T12:24
израиль
газа
америка
джо байден
дональд трамп
малек дудаков
международный уголовный суд (мус)
демократическая партия
министерство здравоохранения
эксклюзив
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Впрочем, судя по видеокадрам этот захват происходит в виде действий символического характера.Например, студенты торжественно переименовали парадный Зал Александра Гамильтона, который многие десятилетия носил имя одного из отцов-основателей Соединенных Штатов Америки, создателя американской финансовой системы, изображенного на купюре в десять долларов.Теперь его называют Зал Хинд – в память о палестинской девочке, одной из многочисленных несовершеннолетних детей, убитых во время израильской операции в секторе Газа. По поводу чего на здание повесили соответствующий плакат.По последним данным, помещение отбила полиция, которая останется в университете минимум до 15 мая, когда администрация попытается каким-то образом вручить студентам дипломы. Однако, несмотря на довольно жесткие действия по отношению к молодежи, ситуацию полицейские сегодня не контролируют, потому что протесты поддерживает значительная часть учащейся молодежи.К тому же, нечто похожее происходит сегодня во всей университетской Америке, и силовые действия явно не помогают.В университете Вашингтона в Сент-Луисе стражи правопорядка задержали на студенческом митинге кандидата в президенты США от Партии зеленых – врача Джилл Стайн, вместе со всем ее штабом. Но это только сделало Стайн общенациональную рекламу. А, между тем, она забирает на выборах голоса именно у кандидата Демократической партии."Мятеж в Колумбийском университете. Пропалестинские протестующие решили практически повторить штурм Капитолия сторонниками Трампа 6 января. Только они взяли штурмом здание своей же альма-матер – в знак протеста против угроз разогнать их палаточный лагерь.Администрация колледжа угрожает отстранить всех демонстрантов от занятий. Но это только подогревает протест, в поддержку которого выступила и вся левая профессура. Столкновения с полицией продолжаются и в семидесяти университетах по всей Америке, от Техаса до Массачусетса", – пишет эксперт Малек Дудаков.В постсоветской экспертной среде существует теория, что молодежные протесты якобы с какой-то целью подпитывают сами демократы.Однако это полностью противоречит реальности, потому что студенческие выступления не выгодны команде Байдена буквально по всем пунктам. Начиная с того, что в результате нарастающего конфликта с молодежью он лишится существенной части электората. Потому что бунтующие студенты голосовать за этого кандидата однозначно не будут."Ультралевое крыло демократов (те, кто выходит на митинги и разбивает палаточные городки) – это минус голоса на ноябрьских выборах. Те самые голоса, которые на волне BLM (движение "Жизни черных имеют значение") к Байдену как раз пришли в 2020-м году. Это те же самые избиратели", – пишет в телеграме шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов.Реальные причины радикализации американских студентов уже не раз назывались и хорошо известны экспертам.Для начала, это традиционная американская политика безоговорочной поддержки Израиля, которая привела к настоящей гуманитарной трагедии.Министерство здравоохранения Палестины в секторе Газа накануне заявило о том, что за 206 дней войны погибло 34 535 человек, а ещё 77 704 получили ранения. Причем, данные о потерях постоянно растут.Абсолютное большинство этих погибших и пострадавших людей представляет собой мирное население. Кадры систематического уничтожения жилых кварталов, со школами и больницами, широко представлены в интернете.И студенческая молодежь справедливо винит за это именно Байдена, потому что он находится сегодня при власти, помогая вооружать израильские войска и защищая израильское правительство – чтобы на Тель-Авив не возложили ответственность за уничтожение Газы.Как сообщает издание Axios, конгрессмены от Демократической и Республиканской партий давят на Международный уголовный суд, предупреждая, что попытка выписать ордера на арест высокопоставленных израильских чиновников приведет к жесткому ответу со стороны Вашингтона. Причем, по данным журналистов, Байден пошел на эти шаги по личному требованию премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.Представитель Госдепартамента Ведант Патель с особым цинизмом заявил, что МУС должен работать в странах, вроде Украины, рассматривая явно сфабрикованные и предвзятые обвинения. "Однако на данный конкретный вопрос юрисдикция суда не распространяется", – заявил этот дипломат, требуя от судей не трогать Израиль.Скорее всего, МУС будет послушно следовать на поводу у американцев, которые используют эту институцию для расправы над своими политическими противниками.Однако понятно, что такие новости приведут американских студентов в еще большую ярость, и протесты могут усилиться. Тем более, что израильские власти снова обещают провести атаку на приграничную зону сектора Газа, где скопилось свыше миллиона арабских беженцев.К тому же, палестинский кризис не является единственной причиной, вызывающей недовольство американской молодежи.Абсолютное большинство участников студенческих протестов – вовсе не арабы, даже если они носят на голове палестинские платки. Это обычные американцы, а их требования к администрации Байдена касаются не только внешних, но и внутренних проблем.Как уже отмечалось, в условиях социального расслоения и экономического кризиса многие студенты не видят достойного будущего ни для себя, ни для своей страны.А сейчас в США начали писать, что учащаяся молодежь обижена на Байдена за то, что он клялся перед выборами помочь со списанием кредитов на образование – однако все это в основном осталось на уровне обещаний, которые сейчас пытаются продать избирателям снова.Наконец, имеет место поколенческий кризис. Политики вроде Байдена зачастую просто-напросто шокируют продвинутую американскую молодежь. В интернете распространяют видео с заседания комиссии американского конгресса, где рассматривался вопрос о студенческих акциях в поддержку Палестины.На нем видно, как почтенный американский сенатор обращается к ректору университета, объясняя, что Америка должна поддерживать любые действия Израиля, потому что так написано в Библии:"Вы помните, что говорится в книге Бытия, глава 12, стих 3? Там все четко сказано. Это был завет, который Господь заключил с Авраамом. В нем все предельно четко. "Если благословишь Израиль, я благословлю тебя. Если проклянешь Израиль, я прокляну тебя". Вы понимаете? Относитесь ли вы к этому серьезно? Неужели вы в самом деле хотите, чтобы Господь проклял Колумбийский университет?".Такие политики пугают американских студентов – потому что подобные когрессмены имеют огромную власть и раздувают войны по всему миру, только что проголосовав за военную помощь Тель-Авиву и Киеву.И по мере обострения ситуации все больше недовольных молодых граждан будут считать, что именно Байден является настоящим проклятием для Америки.
https://ukraina.ru/20240424/1054692037.html
https://ukraina.ru/20231108/1050843988.html
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Александр Савко
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
израиль, газа, америка, джо байден, дональд трамп, малек дудаков, международный уголовный суд (мус), демократическая партия, министерство здравоохранения, эксклюзив
Израиль, Газа, Америка, Джо Байден, Дональд Трамп, Малек Дудаков, Международный уголовный суд (МУС), Демократическая партия, Министерство здравоохранения, Эксклюзив

"Вы хотите, чтобы Господь проклял университет?" Газа становится проклятием для Байдена

12:10 01.05.2024 (обновлено: 12:24 01.05.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкКолумбийский университет
Колумбийский университет - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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Читать в
Александр Савко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Накал студенческих протестов в США растет. После того, как полиция не смогла разогнать палаточный лагерь в кампусе Колумбийского университета, американская молодежь перешла в контрнаступление, захватив большую часть университетских помещений.
Впрочем, судя по видеокадрам этот захват происходит в виде действий символического характера.
Например, студенты торжественно переименовали парадный Зал Александра Гамильтона, который многие десятилетия носил имя одного из отцов-основателей Соединенных Штатов Америки, создателя американской финансовой системы, изображенного на купюре в десять долларов.
Теперь его называют Зал Хинд – в память о палестинской девочке, одной из многочисленных несовершеннолетних детей, убитых во время израильской операции в секторе Газа. По поводу чего на здание повесили соответствующий плакат.
По последним данным, помещение отбила полиция, которая останется в университете минимум до 15 мая, когда администрация попытается каким-то образом вручить студентам дипломы. Однако, несмотря на довольно жесткие действия по отношению к молодежи, ситуацию полицейские сегодня не контролируют, потому что протесты поддерживает значительная часть учащейся молодежи.
К тому же, нечто похожее происходит сегодня во всей университетской Америке, и силовые действия явно не помогают.
В университете Вашингтона в Сент-Луисе стражи правопорядка задержали на студенческом митинге кандидата в президенты США от Партии зеленых – врача Джилл Стайн, вместе со всем ее штабом. Но это только сделало Стайн общенациональную рекламу. А, между тем, она забирает на выборах голоса именно у кандидата Демократической партии.
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"Мятеж в Колумбийском университете. Пропалестинские протестующие решили практически повторить штурм Капитолия сторонниками Трампа 6 января. Только они взяли штурмом здание своей же альма-матер – в знак протеста против угроз разогнать их палаточный лагерь.
Администрация колледжа угрожает отстранить всех демонстрантов от занятий. Но это только подогревает протест, в поддержку которого выступила и вся левая профессура. Столкновения с полицией продолжаются и в семидесяти университетах по всей Америке, от Техаса до Массачусетса", – пишет эксперт Малек Дудаков.
В постсоветской экспертной среде существует теория, что молодежные протесты якобы с какой-то целью подпитывают сами демократы.
Однако это полностью противоречит реальности, потому что студенческие выступления не выгодны команде Байдена буквально по всем пунктам. Начиная с того, что в результате нарастающего конфликта с молодежью он лишится существенной части электората. Потому что бунтующие студенты голосовать за этого кандидата однозначно не будут.
"Ультралевое крыло демократов (те, кто выходит на митинги и разбивает палаточные городки) – это минус голоса на ноябрьских выборах. Те самые голоса, которые на волне BLM (движение "Жизни черных имеют значение") к Байдену как раз пришли в 2020-м году. Это те же самые избиратели", – пишет в телеграме шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов.
Реальные причины радикализации американских студентов уже не раз назывались и хорошо известны экспертам.
Для начала, это традиционная американская политика безоговорочной поддержки Израиля, которая привела к настоящей гуманитарной трагедии.
Министерство здравоохранения Палестины в секторе Газа накануне заявило о том, что за 206 дней войны погибло 34 535 человек, а ещё 77 704 получили ранения. Причем, данные о потерях постоянно растут.
Абсолютное большинство этих погибших и пострадавших людей представляет собой мирное население. Кадры систематического уничтожения жилых кварталов, со школами и больницами, широко представлены в интернете.
И студенческая молодежь справедливо винит за это именно Байдена, потому что он находится сегодня при власти, помогая вооружать израильские войска и защищая израильское правительство – чтобы на Тель-Авив не возложили ответственность за уничтожение Газы.
Как сообщает издание Axios, конгрессмены от Демократической и Республиканской партий давят на Международный уголовный суд, предупреждая, что попытка выписать ордера на арест высокопоставленных израильских чиновников приведет к жесткому ответу со стороны Вашингтона. Причем, по данным журналистов, Байден пошел на эти шаги по личному требованию премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.
Представитель Госдепартамента Ведант Патель с особым цинизмом заявил, что МУС должен работать в странах, вроде Украины, рассматривая явно сфабрикованные и предвзятые обвинения. "Однако на данный конкретный вопрос юрисдикция суда не распространяется", – заявил этот дипломат, требуя от судей не трогать Израиль.
Международный уголовный суд (МУС) в Гааге - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
8 ноября 2023, 09:20
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Скорее всего, МУС будет послушно следовать на поводу у американцев, которые используют эту институцию для расправы над своими политическими противниками.
Однако понятно, что такие новости приведут американских студентов в еще большую ярость, и протесты могут усилиться. Тем более, что израильские власти снова обещают провести атаку на приграничную зону сектора Газа, где скопилось свыше миллиона арабских беженцев.
К тому же, палестинский кризис не является единственной причиной, вызывающей недовольство американской молодежи.
Абсолютное большинство участников студенческих протестов – вовсе не арабы, даже если они носят на голове палестинские платки. Это обычные американцы, а их требования к администрации Байдена касаются не только внешних, но и внутренних проблем.
Как уже отмечалось, в условиях социального расслоения и экономического кризиса многие студенты не видят достойного будущего ни для себя, ни для своей страны.
А сейчас в США начали писать, что учащаяся молодежь обижена на Байдена за то, что он клялся перед выборами помочь со списанием кредитов на образование – однако все это в основном осталось на уровне обещаний, которые сейчас пытаются продать избирателям снова.
Наконец, имеет место поколенческий кризис. Политики вроде Байдена зачастую просто-напросто шокируют продвинутую американскую молодежь. В интернете распространяют видео с заседания комиссии американского конгресса, где рассматривался вопрос о студенческих акциях в поддержку Палестины.
На нем видно, как почтенный американский сенатор обращается к ректору университета, объясняя, что Америка должна поддерживать любые действия Израиля, потому что так написано в Библии:
"Вы помните, что говорится в книге Бытия, глава 12, стих 3? Там все четко сказано. Это был завет, который Господь заключил с Авраамом. В нем все предельно четко. "Если благословишь Израиль, я благословлю тебя. Если проклянешь Израиль, я прокляну тебя". Вы понимаете? Относитесь ли вы к этому серьезно? Неужели вы в самом деле хотите, чтобы Господь проклял Колумбийский университет?".
Такие политики пугают американских студентов – потому что подобные когрессмены имеют огромную власть и раздувают войны по всему миру, только что проголосовав за военную помощь Тель-Авиву и Киеву.
И по мере обострения ситуации все больше недовольных молодых граждан будут считать, что именно Байден является настоящим проклятием для Америки.
 
ИзраильГазаАмерикаДжо БайденДональд ТрампМалек ДудаковМеждународный уголовный суд (МУС)Демократическая партияМинистерство здравоохраненияЭксклюзив
 
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