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От перемены мест пакетов результат не меняется: в США отреагировали на энтузиазм Зеленского

От перемены мест пакетов результат не меняется: в США отреагировали на энтузиазм Зеленского - 01.05.2024 Украина.ру

От перемены мест пакетов результат не меняется: в США отреагировали на энтузиазм Зеленского

Владимир Зеленский сильно ошибся, поверив в способности нового пакета западной помощи повлиять на ситуацию на поле боя. К такому заключению пришли журналисты издания American Conservative

2024-05-01T17:23

2024-05-01T17:23

2024-05-01T17:23

новости

владимир зеленский

военная помощь

сша

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Ранее в интервью каналу NBC Зеленский заявил, что военная помощь в размере 61 миллиарда долларов, полученная Киевом от США, укрепит ВСУ, дав им шанс на победу.Журналисты American Conservative не согласились с этим утверждением, отметив, что нового пакета все-таки будет недостаточно и он не сможет изменить того факта, что Россия одерживает победу.Интересно, что параллельно немецкая газета Süddeutsche Zeitung написала, что российские войска прорвали украинскую оборону в Донбассе. Это уже настолько очевидно, что "дыра" в карте поражений ВСУ видна невооруженным глазом.Невооруженным глазом: немцы увидели прорыв ВС РФ на картеВ то же время в отчете Контрольно-финансового управления Конгресса США появилась информация о том, что ряд поставщиков не желают заключать многолетние контракты с Пентагоном на восполнение поставляемых Украине вооружений, что не лучшим образом сказывается на многих программах вооружений США.Не хотят по фиксированной цене: Пентагон столкнулся с неожиданной проблемой из-за УкраиныВ первой половине апреля Зеленский анонсировал новое контрнаступление ВСУ, заявив, что оно будет успешнее предыдущего и призвал западные страны "не отступать от своих обязательств по военным усилиям". Большинство экспертов сошлось в том, что такое обещание - последняя возможность хоть чем-то оправдать вымученный пакет американской помощи Киеву. "Он был кормильцем": Суздальцев ответил, что будет с легитимностью Зеленского в маеВ минувшую среду президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину. От общего американского пирога Киеву выделен 61 миллиард долларов. Правда львиная доля этой суммы фактически пойдет на развитие ВПК США.В четверг, 25 апреля, британское издание The Economist выпустило статью, в которой говорится о том, что новый пакет американской помощи не поможет Киеву вернуть потерянные ранее территории.Авторы статьи также констатировали, что самой реалистичной надеждой для Украины теперь будет продолжительная патовая ситуация на поле боя.The Economist: американские деньги Киеву не помогутРанее главком ВСУ Александр Сырский признался, что ситуация на поле боя для украинских войск значительно ухудшилась, а руководитель Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилл Буданов* заявил, что начиная с мая ВСУ ждет трудная ситуация."ВС РФ подошли к ключевому участку обороны": что происходит на фронте*-Признан в РФ террористом и экстремистом.

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новости, владимир зеленский, военная помощь, сша