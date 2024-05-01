Тут были города и деревни: Ищенко о том, как Прибалтика постарается "весело и эффективно" победить Россию - 01.05.2024 Украина.ру
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Тут были города и деревни: Ищенко о том, как Прибалтика постарается "весело и эффективно" победить Россию
Тут были города и деревни: Ищенко о том, как Прибалтика постарается "весело и эффективно" победить Россию - 01.05.2024 Украина.ру
Тут были города и деревни: Ищенко о том, как Прибалтика постарается "весело и эффективно" победить Россию
Прибалтийские элиты понимают, что проигрыш Украины станет их личным проигрышем. Если западноевропейские элиты после поражения Украины потеряют власть только в перспективе, то прибалтийские элиты потеряют власть сразу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-05-01T13:59
2024-05-01T13:59
новости
россия
украина
прибалтика
ростислав ищенко
владимир зеленский
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Боевые действия будут спровоцированы. Это выгодно Байдену и его окружению. И это выгодно прибалтийским элитам. Учитывая, что они натворили во внутренней политике, им придется или бежать из страны, или садиться в тюрьму. Война с Россией может послужить для них выходом из этой ситуации.Да, Литва, Латвия и Эстония исчезнут вслед за Украиной. Но, во-первых, это будет нескоро, потому что Запад будет поддерживать прибалтов в войне с Россией. А, во-вторых, прибалтийские элиты будут работать правительством в изгнании.Так что прибалтийские элиты действуют в той же парадигме, что и Зеленский. Ему понятно, что, даже если он загонит на фронт всех украинцев, то Россия войну выиграет. Но выиграть войну можно по-разному. Можно выиграть войну, получив страну, где можно относительно быстро восстановить экономику. А можно получить выжженную землю с разрушенной инфраструктурой и без людей. Ты будешь очень долго думать, что с ней делать и как тебе жить дальше.Украину пытаются провести по самому худшему варианту. А если это получится с Украиной, почему бы потом то же самое не проделать с Прибалтикой?Полную версию интервью Ростислав Ищенко: Если ВСУ не свернут шею до конца года, России придется протиснуться через "Фермопилы" читайте на сайте Украина.ру
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, прибалтика, ростислав ищенко, владимир зеленский
Новости, Россия, Украина, Прибалтика, Ростислав Ищенко, Владимир Зеленский

Тут были города и деревни: Ищенко о том, как Прибалтика постарается "весело и эффективно" победить Россию

13:59 01.05.2024
 
© AP / Sergei Grits
- РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© AP / Sergei Grits
Читать в
Прибалтийские элиты понимают, что проигрыш Украины станет их личным проигрышем. Если западноевропейские элиты после поражения Украины потеряют власть только в перспективе, то прибалтийские элиты потеряют власть сразу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Боевые действия будут спровоцированы. Это выгодно Байдену и его окружению. И это выгодно прибалтийским элитам. Учитывая, что они натворили во внутренней политике, им придется или бежать из страны, или садиться в тюрьму. Война с Россией может послужить для них выходом из этой ситуации.
Да, Литва, Латвия и Эстония исчезнут вслед за Украиной. Но, во-первых, это будет нескоро, потому что Запад будет поддерживать прибалтов в войне с Россией. А, во-вторых, прибалтийские элиты будут работать правительством в изгнании.
Так что прибалтийские элиты действуют в той же парадигме, что и Зеленский. Ему понятно, что, даже если он загонит на фронт всех украинцев, то Россия войну выиграет. Но выиграть войну можно по-разному. Можно выиграть войну, получив страну, где можно относительно быстро восстановить экономику. А можно получить выжженную землю с разрушенной инфраструктурой и без людей. Ты будешь очень долго думать, что с ней делать и как тебе жить дальше.
Украину пытаются провести по самому худшему варианту. А если это получится с Украиной, почему бы потом то же самое не проделать с Прибалтикой?
"Это будет "весело и эффективно". Потому что можно будет показывать по телевизору соответствующие кадры и говорить: "Видите, что русские сделали с людьми. Тут когда-то были города и деревни. Посмотрите, что теперь от нее осталось"? Войну можно выиграть не только на поле боя. Ее можно выиграть политически, дипломатически и информационно", - считает эксперт.
Полную версию интервью Ростислав Ищенко: Если ВСУ не свернут шею до конца года, России придется протиснуться через "Фермопилы" читайте на сайте Украина.ру
 
НовостиРоссияУкраинаПрибалтикаРостислав ИщенкоВладимир Зеленский
 
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13:59Тут были города и деревни: Ищенко о том, как Прибалтика постарается "весело и эффективно" победить Россию
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