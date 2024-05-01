https://ukraina.ru/20240501/1054831863.html
В каком случае Китай высадится на Тайване? Цыплаков о сценариях конфликта, планах США и шагах России
В каком случае Китай высадится на Тайване? Цыплаков о сценариях конфликта, планах США и шагах России - 01.05.2024 Украина.ру
В каком случае Китай высадится на Тайване? Цыплаков о сценариях конфликта, планах США и шагах России
Профессор факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета Высшая школа экономики Сергей Цыплаков в эфире Украина.ру проанализировал отношения России и КНР, а также спрогнозировал сценарии эскалации конфликта на Тайване:
2024-05-01T14:06
2024-05-01T14:06
2024-05-01T14:06
видео
китай
кнр (китай)
сша
тайвань
россия
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00:30 - О вероятности отключения крупных банков Китая от мировой системы платежей; 03:41 - Чем грозит отключение хотя бы одного из четырёх крупных банков? 05:16 - О пакете военной помощи Тайваню от США; 08:05 - Прогноз по тайваньскому конфликту; 12:52 - О мирной конференции по Украине в Швейцарии; 19:13 - Об отношениях России и Китая.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В каком случае Китай высадится на Тайване? Цыплаков о сценариях конфликта, планах США и шагах России
Профессор факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета Высшая школа экономики Сергей Цыплаков в эфире Украина.ру проанализировал отношения России и КНР, а также спрогнозировал сценарии эскалации конфликта на Тайване:
00:30
- О вероятности отключения крупных банков Китая от мировой системы платежей; 03:41
- Чем грозит отключение хотя бы одного из четырёх крупных банков? 05:16
- О пакете военной помощи Тайваню от США; 08:05
- Прогноз по тайваньскому конфликту; 12:52
- О мирной конференции по Украине в Швейцарии; 19:13
- Об отношениях России и Китая.