https://ukraina.ru/20240501/1054831863.html

В каком случае Китай высадится на Тайване? Цыплаков о сценариях конфликта, планах США и шагах России

В каком случае Китай высадится на Тайване? Цыплаков о сценариях конфликта, планах США и шагах России - 01.05.2024 Украина.ру

В каком случае Китай высадится на Тайване? Цыплаков о сценариях конфликта, планах США и шагах России

Профессор факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета Высшая школа экономики Сергей Цыплаков в эфире Украина.ру проанализировал отношения России и КНР, а также спрогнозировал сценарии эскалации конфликта на Тайване:

2024-05-01T14:06

2024-05-01T14:06

2024-05-01T14:06

видео

китай

кнр (китай)

сша

тайвань

россия

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00:30 - О вероятности отключения крупных банков Китая от мировой системы платежей; 03:41 - Чем грозит отключение хотя бы одного из четырёх крупных банков? 05:16 - О пакете военной помощи Тайваню от США; 08:05 - Прогноз по тайваньскому конфликту; 12:52 - О мирной конференции по Украине в Швейцарии; 19:13 - Об отношениях России и Китая.

китай

кнр (китай)

сша

тайвань

россия

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