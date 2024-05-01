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"Абрамс" на Поклонной горе. США и в Украине опозорились со своими танками

"Абрамс" на Поклонной горе. США и в Украине опозорились со своими танками - 01.05.2024 Украина.ру

"Абрамс" на Поклонной горе. США и в Украине опозорились со своими танками

Хваленый американский танк "Абрамс" М-1 уже в Москве. Только не надо без специальной мягкой обработки сознания произносить это при президенте США Джо Байдене, который мечтал увидеть это своими глазами, но сегодня когнитивно ослаб.

2024-05-01T13:33

2024-05-01T13:33

2024-05-01T13:33

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И с ним от неожиданности и недопонимания может какая-нибудь падучая приключиться.Танк не на Красной площади проходит победным маршем, как мечталось "Деду Дементию" (крайне точное погоняло американского лидера, находящегося, как многие говорят, на короткой ноге со старческой деменцией), а в виде груды металлолома привезен на Поклонную гору, в Парк Победы. Тоже в Москве. Но на выставку разгромленной и поверженной иностранной техники, которая нашла свой бесславный конец в Украине. На фронтах спецвоенной операции (СВО).Одно может утешить Байдена – не только американская громадина "Абрамса" недолго мучилась под ударами российских солдат. Чего там, на Поклонной, только нет -- немецкие Leopard и Marder, американские Bradley и дребедень помельче -- М113, HMMWV, британские Saxon, Mastiff, Husky, французский AMX-10RC, шведская CV90 и т. д. и т. п.И вот наконец сам "Абрамс" -- ржавая искореженная вишенка на торте наших побед! Это приятно!И как раз к 1 мая. И дело не только в Первомае, празднике, как принято говорить, освобожденного труда и не в Дне международной солидарности трудящихся. Хотя солдаты – это труженики войны.Украина.ру уже писала: по московскому времени именно в этот день в 1945 году в ночь было вывешено Знамя Победы над поверженным рейхстагом. Ребята постарались тогда, не подвели и сейчас. А как иначе? Победа – вот второе имя российской армии с момента ее возникновения в глубине веков, когда первые лузеры высокомерно и спесиво приходили на нашу землю "резать русню".Но с тех пор лузеры ходят и ходят, огребают и огребают, а в толк взять никак не могут, что, повторюсь, иначе и быть не может: русские войн не начинают, они их заканчивают, загоняя под шконку и плинтус любого агрессора.Теперь очередь американского "Дементия" познать это не себе, если хваленая американская медицина для богатых продлит его дни еще на несколько месяцев (недель, дней?).Ой, как прав был глава МИД России Сергей Лавров, несколько дет назад предложив агрессивным не в меру иностранцам их общую и крайне точную формулу-характеристику – "ДБ" (ну, знатоки, вы меня понимаете…).Даже кот понимает, что нужно быть спокойнее, когда хозяин взял в руки тапок. А эти… Вот для кого еще в 1831 году Александр Пушкин написал развернуто и красиво:Иль нам с Европой спорить ново?Иль русский от побед отвык?Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,От финских хладных скал до пламенной Колхиды,От потрясенного КремляДо стен недвижного Китая,Стальной щетиною сверкая,Не встанет русская земля?..Так высылайте ж к нам, витии,Своих озлобленных сынов:Есть место им в полях России,Среди нечуждых им гробов.Короче, ребята, "Абрамс" в Москве. И быть иначе не могло. Подполковник запаса, директор благотворительного учреждения "Право и порядок" и кандидат исторических наук Олег Иванников в своем комментарии был максимально серьезен, но объяснил все вразумительно: "В военном деле, по мнению русского военного ученого, публициста и участника гражданской войны в России Антона Антоновича Керсновского, важно не только технически превосходить противника, но и превосходить его духовно, морально, нравственно. Но техника важна.Российское оружие раз-за разом рушит мифы о неуязвимости западного оружия. Системное постоянство, с которым горят хваленые "Абрамсы" М-1 на Украине не является особо удивительным событием для американских производителей из General Dunamics Land Sustems.Процессы повышения живучести танков и развития средств борьбы с ними неизменно следуют друг за другом с самого начала зарождения этого грозного оружия. Танковые войска в уставах практически всех армий мира до сих пор считаются основной ударной силой сухопутных войск. Эти оценки совершенно справедливы для классических форм ведения боевых действий, необходимость решения которых и предопределило появление танков на полях сражений Первой Мировой Войны.Специальная военная операция (СВО) на Украине не является классической формой ведения боевых действий, и выполнение боевых задач сопряжено с новыми формами тактики танкового боя. В городских условиях, высокотехнологичные "Абрамсы" М-1 превращаются в простое штурмовое орудие. Для сравнения имеет смысл обратится к опыту тех, кто даже в условиях войны умел считать деньги: в годы Второй Мировой Войны знаменитый немецкий танк Т-6 "Тигр" обходился Вермахту в 300 тысяч рейхсмарок, а штурмовое орудие на базе самого массового немецкого танка Т-3 стоило всего 50 тысяч рейхсмарок, при почти равноценной их боевой эффективности в условиях городского боя или в качестве средства огневой поддержки пехоты.В Вооруженных силах Украины очевидно забыли прописные истины, что танковые войска сильны не поэкипажным или повзводным применением, а массированным применением танков на направлении главного удара. Их использование менее чем побатальонно, в принципе, вообще тяжело грамотно обосновать, что и является основной причиной уничтожения хваленых американских танков "Абрамс" М-1, а в населенном пункте при любой степени защиты танк представляет из себя легко уязвимую цель.Опыт Великой Отечественной Войны позволяет утверждать, что живучесть и эффективность применения танков в населенном пункте напрямую определяется уровнем организации их взаимодействия с пехотными подразделениями. На одну боевую машину нужно не менее 20-30 пехотинцев, а в современных условиях СВО еще и пехотинцев вооруженных противодронными ружьями, ведь если верить американцам, то 47 бригада ВСУ потеряла свой первый М-1 когда российский FPV-беспилотник поразил боевое отделение танка и вызвал пожар, который в конечном итоге уничтожил его.Пламя перекинулось на боекомплект 120 миллиметровой пушки, который сдетонировал.Второй "Абрамс" М-1 был подбит противотанковой управляемой ракетой с лазерным наведением "Корнет". По оценкам американских экспертов, удар был в относительно тонко защищенную сторону корпуса. Ракета прошила и прошла прямо через установленную взрыво-реактивную броню М-19.Третий случай был аналогичен второму, но на этот раз ракета попала в башню, а за ней последовал беспилотник FPV, но "именно первая ракета и вспышка от ее попадания уничтожила 69-тонный М-1".Четвертый "Абрамс" М-1 как опубликовано в сводках Министерства Обороны Российской Федерации был уничтожен танком Е-72БЗ.Российские ракеты "Корнет" вызвали неподдельное беспокойство у американцев хотя, во время войны в Персидском заливе "Абрамсы" М-1 в большом количестве уничтожались далеко не самым современным противотанковыми средствами еще советского производства".Ну что тут можно сказать? Американцы, британцы и прочие их сателлиты, смотрите репортажи с Поклонной горы, так все внятно и понятно показано, что с вами будет, если байденовская деменция станет вашим общим заболеванием. Нехорошо получится, как обычно, не по-фашистски…

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украина, москва, россия, джо байден, сергей лавров, вооруженные силы украины, мнения