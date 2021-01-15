Победа Джо Байдена на выборах в США еще не означает победы глобалистов над националистами-патриотами. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог Олег Неменский

Прежде всего, отметил Неменский, в США еще продолжится борьба демократов с республиканцем Дональдом Трампом и его сторонниками.

«Дело здесь не столько в самом Трампе, сколько в масштабном столкновении интересов американских элит внутри страны, а также разных подходов к развитию мира на ближайшие годы. Речь идет о действительно общемировом столкновении глобализма и национализма, можно даже сказать патриотизма», — указал политолог.

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Однако именно в США он проявляется ярче всего и не закончится с уходом из политики Трампа, сказал Неменский.

По его словам, в ближайшие годы столкновение этих противоположных позиций резко отразится на внутренней ситуации и в США, и в мире.

Полностью интервью можно прочитать здесь.