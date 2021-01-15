Прежде всего, отметил Неменский, в США еще продолжится борьба демократов с республиканцем Дональдом Трампом и его сторонниками.
«Дело здесь не столько в самом Трампе, сколько в масштабном столкновении интересов американских элит внутри страны, а также разных подходов к развитию мира на ближайшие годы. Речь идет о действительно общемировом столкновении глобализма и национализма, можно даже сказать патриотизма», — указал политолог.
Он подчеркнул, что этот конфликт разгорается во всех странах мира, не только на Западе.
Однако именно в США он проявляется ярче всего и не закончится с уходом из политики Трампа, сказал Неменский.
По его словам, в ближайшие годы столкновение этих противоположных позиций резко отразится на внутренней ситуации и в США, и в мире.
Полностью интервью можно прочитать здесь.