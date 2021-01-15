Отношения между США и Россией настолько ухудшились, что любая активизация переговоров уже будет считаться позитивом, уверен политолог Олег Неменский

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

- Олег, как, по-вашему, изменится внешняя политика США с приходом Джо Байдена?

— В целом нет сомнений в том, что внешняя политика Америки действительно очень сильно изменится. И именно внешнеполитический аспект для всех партнеров США сейчас принципиален, потому что можно сказать, что Америка будет возвращаться на те рельсы внешнеполитической деятельности, с которых ее пытался свести Трамп.

Олег Неменский: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

В общем-то можно сказать, что как раз в отношении Украины и всех связанных с нею проблем политика США сейчас не так уж изменится. Она, скажем так, не изменилась и при Трампе. Могла бы измениться на втором его сроке.

- У Байдена довольно широкий негативный украинский след. Не попытается ли он, наоборот, абстрагироваться от Украины?

— Думаю, что лично Байден не станет активно вмешиваться в политику в отношении Украины, по крайней мере, в публичной сфере. Он не будет играть ту роль, на которую сейчас многие надеются в Киеве, что он вновь, как в бытность вице-президентом, возьмет под пристальный личный контроль отношения с Украиной.

Это все-таки такая достаточно маргинальная тема для американской внешней политики, и для Байдена она не безопасна, поэтому он будет стараться максимально от этого отстраниться. Но при нем Украиной будут довольно плотно заниматься те люди, которые действительно знают страну хорошо и имеют непосредственное отношение ко всем событиям Евромайдана.

- А как у новой американской администрации сложатся отношения с Россией?

— С одной стороны, отношения точно не будут как-то радикально пересмотрены, делать их еще хуже, можно сказать, уже почти некуда, а делать их лучше не входит в планы нового американского руководства.

Зеленский и Порошенко в борьбе за допуск ко двору Байдена © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Байден не является таким уж ястребом в отношениях с Россией, и, судя по его политической биографии, он явно настроен на переговорный процесс, который при нем реально запустить. Кроме того, уже поднимался вопрос о том, что в отношениях с Россией нужно использовать тактику кнута и пряника, но надо сказать, что до сих пор использовали только кнут. Так что можно сказать, что это позитивное заявление, говорящее о том, что Вашингтон готов идти на переговоры и проявить заинтересованность в активизации отношений.

Плюс отношения двух стран сейчас настолько плохи, что это является угрозой для мира во всем мире. И тут уж любая активизация взаимодействия — это позитив.

Но в целом, конечно, Байден и его администрация будут осуществлять те планы международных преобразований, которые России совсем не выгодны, и поводов для позитивных ожиданий тут, к сожалению, очень мало.

- А насчет Белоруссии? Как с ней поведут себя Штаты?

— Я думаю, что американская политика в отношении Белоруссии очень мало зависит от той администрации, которая находится в Белом доме. При Помпео Госдеп пытался наладить отношения с Минском, провести нормализацию, примерно такую, какую европейские страны провели еще в 2015-17 годах. Но, во-первых, сделал это с опозданием, а во-вторых, летом 2020 года все это было сорвано.

Байден победил на выборах президента США, прошедших по украинскому сценарию © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Лукашенко.

- По вашим прогнозам, будут ли демократы «добивать» Трампа, или он уже отыгранная карта?

— Нет, Трамп явно не отыгранная карта, он это и сам активно демонстрирует, что он еще собирается бороться, возможно, и в 2024 году. Для демократов это большая проблема, так что борьба с Трампом продолжится.

И нужно понимать, что дело здесь не столько в самом Трампе, сколько в масштабном столкновении интересов американских элит внутри страны, а также разных подходов к развитию мира на ближайшие годы. Речь идет о действительно общемировом столкновении глобализма и национализма, можно даже сказать патриотизма. Это происходит во всех странах мира, не только на Западе, но ярче всего сейчас проявляется в Америке. С победой Байдена этот конфликт ни в коей мере не завершается, наоборот, переходит в еще более острую фазу, и до победы глобалистов пока что еще далеко.

Я думаю, что даже если демократам на каком-то этапе удастся избавиться от Трампа, то противостояние на этом не закончится, в ближайшие годы мы увидим только его усиление, как во внутренней ситуации в США, так и в общемировом контексте.