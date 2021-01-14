Многие фанаты творчества композитора уверены, что успехом в карьере Брежнева обязана именно ему. Кто-то не одобряет их союз еще и из-за большой разницы в возрасте: Меладзе 57 лет, а Брежневой — 38.
Между тем вместе пара с 2015 года. Певица периодически показывает знаменитого мужа в своих соцсетях, на этот раз она сфотографировала супруга за синтезатором. Снимок сделан со спины, но даже так внимательные подписчики смогли рассмотреть, что композитор набрал в весе и сильно поседел.
Для Брежневой это второй официальный брак, но был еще один незарегистрированный. У певицы две дочери от двух разных мужчин.
Для Константина Меладзе это тоже второй брак, с первой женой он прожил почти 20 лет. У супругов трое детей, после развода все они остались с матерью в Киеве, а артист переехал в Москву.
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