«У меня в принципе нестандартная фигура: бедра и талия — единичка (размер 40-42 — ред.), а верх — троечка (размер 44-46 — ред.), поэтому одежда наверху бывает мне мала. Я все либо расшиваю, либо ушиваю. Исключение составляет оверсайз», — рассказала артистка.
Она уточнила, что старается следовать идее осознанного потребления, поэтому надоевшие вещи не выкидывает, а отвозит сестрам в родной Днепродзержинск, где они раздают наряды своим подругам и знакомым.
Сама же Брежнева любит примерять наряды старшей дочери — 19-летней Сони. Девушка живет в Америке, и ей доступны бренды, которые порой не продаются по другую сторону океана.
Рассказала Брежнева и о том, как поддерживает стройность. Экс-солистка «ВИА Гры» призналась, как однажды в Индии узнала об аюрведической технике очищения организма: не есть 16 часов после вредной еды или слишком обильного приема пищи.
Вера Брежнева замужем за композитором и продюсером группы «ВИА Гра» Константином Меладзе. У певицы двое детей от других мужчин.
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