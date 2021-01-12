Певица, уроженка Украины Вера Брежнева восхищает поклонников своей стройностью и красотой, однако в то же время артистка призналась, что обладает нестандартной фигурой, поэтому с трудом подбирает себе одежду. Такая информация появилась на сайте Cosmopolitan 12 января

«У меня в принципе нестандартная фигура: бедра и талия — единичка (размер 40-42 — ред.), а верх — троечка (размер 44-46 — ред.), поэтому одежда наверху бывает мне мала. Я все либо расшиваю, либо ушиваю. Исключение составляет оверсайз», — рассказала артистка.

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Сама же Брежнева любит примерять наряды старшей дочери — 19-летней Сони. Девушка живет в Америке, и ей доступны бренды, которые порой не продаются по другую сторону океана.

Рассказала Брежнева и о том, как поддерживает стройность. Экс-солистка «ВИА Гры» призналась, как однажды в Индии узнала об аюрведической технике очищения организма: не есть 16 часов после вредной еды или слишком обильного приема пищи.

Вера Брежнева замужем за композитором и продюсером группы «ВИА Гра» Константином Меладзе. У певицы двое детей от других мужчин.

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