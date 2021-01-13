Украинская певица Тина Кароль показала поклонникам девочку, как две капли воды похожую на нее в детстве. Фото 8-летней школьницы исполнительница разместила у себя в Instagram сториз 12 января

«Денег нет, решили раздеться?» Оля Полякова подверглась хейту за отдых на Мальдивах © Оля Полякова/Инстаграм Катя Сытникова. Отдельные пользователи задались вопросом, не дочка ли это певицы, другие пожелали малышке не менее головокружительную карьеру, чем у ее старшей копии.

Летом 2020 года СМИ написали о свадьбе Кароль и молдавского певца Дана Балана. Эту информацию сама певица никак не прокомментировала. Доподлинно известно только, что в 2008 году она вышла замуж за продюсера Евгения Огира, который умер в 2013 году в возрасте 33 лет от онкологии.

У пары остался сын, ему сейчас 12 лет. Недавно певица намекнула, что хотела бы родить еще одного ребенка.

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