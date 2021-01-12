Украинская певица Тина Кароль вызвала недовольство у части своих фанатов, которые позиционируют себя как «патриотов Украины». Причина хейта оказалась в том, что исполнительница призвала фанатов подписываться на ее страницу в российской социальной сети, что в ее стране — вне закона. Об этом написало издание «РБК-Украина» 12 января

Несмотря на критику и запреты, Кароль зарегистрирована во «ВКонтакте», где ежедневно появляются новые публикации с фото и песнями артистки, а также информация о ее брендах.

Потап и Каменских решили переждать локдаун на Мальдивах © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

В апреле 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о блокировке доступа в стране к таким российским ресурсам, как «ВКонтакте», «Одноклассники», «Mail.ru», «Яндекс» сроком на 3 года. Весной 2020 года блокировка была продлена. Несмотря на это, граждане Украины широко представлены в российских соцсетях, научившись обходить блокировки при помощи приложений для смартфонов и других средств.

Ранее издание Украина.ру писало: «На твоем концерте все померли»: Тина Кароль рассказала о планах на 2021 год.