Киев занял 100-е место среди самых зеленых городов мира. Рейтинг составил и опубликовал 13 января HUGSI на своем сайте

Киев попал в топ-20 городов для дистанционной работы в 2021 году © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Если сравнивать Киев с Москвой, то столицу России эксперты признали более зеленой и присвоили ей 69-е место в рейтинге.

Самый высокий процент насаждений оказался в городе Шарлотт (США, штат Северная Каролина). Второе и третье места заняли Дурбан (Южная Африка) и Вильнюс (Литва).