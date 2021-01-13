В рейтинг попали 155 городов из 60 стран по всему миру. Отмечается, что, согласно индексу городских насаждений за 2020 год, доля зеленой растительности в столице Украины составляет 44% — 40% занимают деревья, а 4% — трава.
Если сравнивать Киев с Москвой, то столицу России эксперты признали более зеленой и присвоили ей 69-е место в рейтинге.
Самый высокий процент насаждений оказался в городе Шарлотт (США, штат Северная Каролина). Второе и третье места заняли Дурбан (Южная Африка) и Вильнюс (Литва).