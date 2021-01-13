В конце декабря 69-летний путешественник совершал восхождение на самый высокий вулкан Северной Америки — мексиканский пик Орисаба высотой 5 тысяч 636 метров.
«По возвращению из экспедиции Федор Конюхов почувствовал недомогание и сделал тест на Covid-19, который оказался отрицательным», — отметили в материале.
К тому же, симптомы простуды у путешественника не проходили больше недели, врачи обнаружили у него пневмонию и предложили госпитализацию.
Год назад путешественник выжил в 12-балльном шторме в Тихом океане. По словам Конюхова, шторм разыгрался в восточной части океана, в 2,3 тысячах километрах от мыса Горн.