Знаменитый путешественник Федор Конюхов попал в больницу с пневмонией. Об этом 12 января сообщил «Московский комсомолец»

Федор Конюхов: Я люблю Украину и украинский народ © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

«По возвращению из экспедиции Федор Конюхов почувствовал недомогание и сделал тест на Covid-19, который оказался отрицательным», — отметили в материале.

К тому же, симптомы простуды у путешественника не проходили больше недели, врачи обнаружили у него пневмонию и предложили госпитализацию.

Год назад путешественник выжил в 12-балльном шторме в Тихом океане. По словам Конюхова, шторм разыгрался в восточной части океана, в 2,3 тысячах километрах от мыса Горн.