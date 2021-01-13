Федор Конюхов: Я люблю Украину и украинский народ
Федор Конюхов: Я люблю Украину и украинский народ
© РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк
В конце декабря 69-летний путешественник совершал восхождение на самый высокий вулкан Северной Америки — мексиканский пик Орисаба высотой 5 тысяч 636 метров.

«По возвращению из экспедиции Федор Конюхов почувствовал недомогание и сделал тест на Covid-19, который оказался отрицательным», — отметили в материале.

К тому же, симптомы простуды у путешественника не проходили больше недели, врачи обнаружили у него пневмонию и предложили госпитализацию.

Год назад путешественник выжил в 12-балльном шторме в Тихом океане. По словам Конюхова, шторм разыгрался в восточной части океана, в 2,3 тысячах километрах от мыса Горн.