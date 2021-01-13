Если действующий президент США Дональд Трамп продолжит политическую карьеру, у него есть несколько путей развития. Об этом российско-американский политолог Николай Злобин сказал в интервью изданию Украина.ру

Политолог объяснил, чем Трамп разочаровал своих сторонников © AP, Alex Brandon

При это Злобин считает, что сторонники Трампа не позволят ему отойти от дел и вернуться в бизнес, если противники предложат ему такой вариант.

«Трамп может начать формировать вокруг себя некий центр политической силы и влияния. Это может быть на базе президентской библиотеки и архива, это может быть вокруг какого-нибудь научного центра, который он создаст для продвижения своих взглядов, то есть трампизма, который, безусловно, сохранится в политической культуре современной Америки», — сказал политолог.

Он также не исключает, что в случае договоренности с Республиканской партией Трамп может пойти на создание своего крыла в политсиле, с тем чтобы удержать своих сторонников в рамках партии, усилить ее, а самому воспользоваться партийными рычагами влияния.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.