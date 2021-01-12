Демократы в США начали процедуру импичмента все еще действующего президента Дональда Трампа. Как они могут это сделать изданию Украина.ру рассказал российско-американский политолог Николай Злобин

- Николай, конгрессмены от Демократической партии обвиняют действующего президента США Дональда Трампа в подстрекательстве. Ему грозит отстранение от власти по 25-ой поправке к Конституции. Как Вы считаете, велика ли вероятность реализации этой идеи?

— 25-я поправка к Конституции США вступила в силу 23 февраля 1967 года. Возникла необходимость более чётко прописать процедуру отстранения президента от обязанностей по причине неспособности выполнять свои обязанности. Идея была в том, что такая ситуация может сложиться в силу медицинских причин. У президента Джонсона был обширный инфаркт, и было непонятно, как действующий президент может передать свои полномочия вице-президенту, будучи живым и в здравом уме. А если он будет в коме или потеряет сознание? Николай Злобин: кто он © РИА Новости, Нина Зотина

Никогда ещё 25-я поправка не примерялась на практике, то есть она существовала чисто теоретически. Тем более, никогда не подразумевалось, что президент может быть отстранён не по медицинским причинам по этой поправке. То есть для американской политической системы это неизвестная серая зона. Непонятно, кто и каким образом может определить соответствие президента должности.

Сегодня ситуация обстоит таким образом, что чтобы инициировать эту поправку, надо иметь на своей стороне вице-президента Майкла Пенса и членов правительства. По крайней мере, большинства, которые согласятся написать соответствующее письмо в Конгресс о том, что они считают, что президент не в состояния выполнять свои обязанности в силу тех или иных причин, и они предлагают инициировать 25-ю поправку. У президента в свою очередь есть возможность ответного шага, он может ответить на это письмо своим письмом в Конгресс, в котором напишет, что он не согласен. Тогда американский Сенат должен будет создавать какую-то экспертную структуру, которая будет принимать решение, способен или не способен президент выполнять свои обязанности. Пока совершенно непонятно, кто может входить в такую экспертную структуру, какой может быть процедура, такого опыта у американской политической системы нет.

Для того чтобы отстранить президента, нужно положительное голосование двух третей Сената, поэтому маловероятно, что такое голосование пройдёт успешно, демократы сегодня в Сенате обладают 50 голосами, несколько сенаторов-республиканцев публично выразили своё согласие с тем, что Трамп может быть отстранён по этой поправке, но двух третей не набирается. Американские юристы говорят, что кабинет министров может создать комиссию, которая будет рассматривать вопрос о способности президента выполнять свои обязанности, но даже если это и так, то всё равно её решение должно идти в Сенат, который будет голосовать.

- Николай, как Вы считаете, может ли быть показательный процесс против Трампа?

— Показательный процесс, конечно, может быть. Каждая сторона в этом процессе будет преследовать свои цели и интересы. Для демократов — это не только убрать Трампа, но и нанести максимальный ущерб республиканцам, по возможности расколоть их, испортить им имидж на следующий избирательный цикл. Для части республиканцев важно защитить своего президента, чтобы там ни было.

Для другой части республиканцев важен не президент, а репутация партии и её избирательный потенциал к выборам 2022 года. А ещё для одной части республиканцев важны их личные политические карьеры внутри партии, и они будут относиться к этому судебному делу с точки зрения того, мешает им или помогает уничтожение Трампа.

Можно предположить, что для относительно молодых республиканцев, которые рвутся вперёд, Трамп является препятствием, от которого они хотели бы избавиться, однако для некоторых из них поддержка Трампа может выглядеть как ступенька в укреплении собственной партийной карьеры, поэтому отношение к этому процессу, если он будет, будет разнообразны и противоречивым.

Вообще в американской истории таких ситуаций, как сегодня, никогда не было. У Трампа есть свои возможности для защиты. Нельзя забывать какое количество американцев за него только что проголосовало. Просто разбазаривать такой электорат тоже глупо. Поэтому каждый будет стараться использовать процесс исходя из своих интересов, но есть немалая вероятность того, что все стороны договорятся. Втихую, непублично.

Нельзя забывать, что мы говорим об американских политиках: изощрённых, хитрых, руководствующихся интересами своими, партийными, карьерными. Вполне может быть, что будет найден компромисс между республиканцами, демократами и Трампом. Мы это поймём в самое ближайшее время, если неожиданно все притихнут, перестанут делать разного рода заявления, Трамп немного успокоится, а его противники перестанут ускорять процесс, значит, идут переговоры.

Конечно, переговоры могут сорваться. Надо помнить, что в отличие от импичмента, который может начаться при действующем президенте и продолжаться уже после его отставки, эта поправка может отстранить только действующего президента. Мне кажется, что если демократы не договорятся с республиканцами и Трампом и не успокоятся, они скорее будут делать ставку на процедуру импичмента, которую они могут начать 12-13 января, не позже, с тем, чтобы 19 января передать решение Палаты представителей в Сенат, в котором 20 января демократы получал условное большинство. Николай Злобин: Трамп проиграл всё и стал лузером © РИА Новости, Нина Зотина

- Николай, как Вы считаете, каковы перспективы у Трампа?

— Кроме импичмента и 25-ой поправки Конгресс может проголосовать за то, чтобы лишить Трампа возможности занимать любые федеральные должности. Если пойдёт всё в соответствии с планами его противников, то Трампу будет запрещено занимать любые федеральные должности, он не сможет баллотироваться в 2024 году в президенты, например. Более того, он может оказаться под судом, американские юристы дебатируют сейчас, может ли президент помиловать сам себя, такого тоже никогда не было в американской истории. Большинство юристов считают, что не сможет.

Тонкость же ситуации заключается в том, что если он сможет себя амнистировать, то только от обвинений на федеральном уровне. Любой штат сможет привлечь его к ответственности. Сейчас, как известно, обвинения выдвинул штат Нью-Йорк, то есть у Трампа есть вариант оказаться под судом, а то и в тюрьме. Отчасти это будет зависеть от того, будут ли ещё попытки вооружённых протестов, захватов зданий, попытки помешать инаугурации, и какую роль Трамп в этом сыграет. По договорённости Трамп может просто уйти из политики и вернуться в бизнес, пообещав ничего не комментировать, не делать заявлений, не публиковать политических текстов и так далее. Это маловероятно, Трампу, конечно, захочется что-то прокомментировать, его сторонники будут этого требовать, нельзя забывать их число.

Трамп может начать формировать вокруг себя некий центр политической силы и влияния. Это может быть на базе президентской библиотеки и архива, это может быть вокруг какого-нибудь научного центра, который он создаст для продвижения своих взглядов, то есть трампизма, который, безусловно, сохранится в политической культуре современной Америки. А может, если стороны договорятся, пойти на создание своего крыла в Республиканской партии с тем, чтобы удержать своих сторонников в рамках партии, усилить её, а самому воспользоваться партийными рычагами влияния. Есть ещё пара вариантов, но мне кажется, всё станет более очевидным в течение ближайшей недели, и мы сможем снова вернуться к этому вопросу.