«То есть если мы считаем, что здесь сфера наших жизненных интересов, то США будут вкладывать в дестабилизацию ситуации в расчете на то, что это вызовет внутренние проблемы в России из-за того, что мы будем должны расходовать деньги на то, чтобы защищать свои позиции в Азии и Восточной Европе», — сказал собеседник издания.
Но в последнее время позиция России в отношении постсоветского пространства меняется. Москва не готова любой ценой спасать лояльные режимы и вкладывать в них неограниченные деньги.
Например, несмотря на то что Россия заинтересована в стабильности в Белоруссии, мы видим отстраненность от белорусских проблем. Точно так же Россия отказалась вмешиваться в войну между Азербайджаном и Арменией, добавил Алексей Зубец.
Снижение интереса России к постсоветскому пространству приводит к снижению интереса к нему со стороны европейцев и американцев, утверждает он.
Полностью интервью можно прочитать здесь.