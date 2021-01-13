Украина, Белоруссия и Центральная Азия интересуют американцев и европейцев ровно в той степени, в которой они важны для России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец

«То есть если мы считаем, что здесь сфера наших жизненных интересов, то США будут вкладывать в дестабилизацию ситуации в расчете на то, что это вызовет внутренние проблемы в России из-за того, что мы будем должны расходовать деньги на то, чтобы защищать свои позиции в Азии и Восточной Европе», — сказал собеседник издания.

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Например, несмотря на то что Россия заинтересована в стабильности в Белоруссии, мы видим отстраненность от белорусских проблем. Точно так же Россия отказалась вмешиваться в войну между Азербайджаном и Арменией, добавил Алексей Зубец.

Снижение интереса России к постсоветскому пространству приводит к снижению интереса к нему со стороны европейцев и американцев, утверждает он.

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