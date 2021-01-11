У Соединённых Штатов нет ресурсов, чтобы высасывать соки из остального мира, считает доктор экономических наук Алексей Зубец

Об этом директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец рассказал в интервью изданию Украина.ру.

В среду, 6 января, сторонники действующего президента США Дональда Трампа вскоре после митинга, где он выступал, ворвались в Капитолий США. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США. Его сторонники призвали объявить Трампу импичмент за разжигание беспорядков.

- Алексей Николаевич, означает ли штурм Капитолия сторонниками Дональда Трампа конец американской демократии и американского капитализма?

— Это точно не крушение американской демократии. У нас многие потирают ручки, предвкушая крушение американского капитализма. Он не рухнет, у него большой запас прочности. С другой стороны, события, которые произошли 6 января и получили продолжение в политической и медийной плоскости, свидетельствуют о глубоком кризисе американской системы.

Алексей Зубец: кто он © скриншот с видео ОТР

Америка больше не является доминирующей экономической державой. Объем промышленного производства давно перешел в Китай. По роли доллара в мировой торговле они по-прежнему остаются лидерами, но их доля в обслуживании международных торговых потоков сокращается.

Все это приводит к тому, что объем ресурсов, которыми располагает страна, снижается. Это значит, что у Америки меньше денег и ресурсов. А правящий класс США очень большой, это десятки тысяч людей, которые занимают позиции на разных уровнях иерархии американской власти.

Дело в том, что система управления страной децентрализована. В XVIII веке, когда возникли США, это было полезно, а сегодня эта система архаична, громоздка и требует огромного количества ресурсов.

То есть у Америки больше нет денег, чтобы накормить свой правящий класс, обеспечить ему высокое качество жизни и уровень доходов. Из-за этого внутри американского правящего класса началась серьезная борьба на уничтожение. Формально это борьба между демократами и республиканцами. На самом деле это необходимость сокращения правящего класса и сокращения расходов на содержание бюрократической машины.

Идет борьба между двумя группами, условными демократами и республиканцами, за то, чтобы сохранить свою долю пирога. Сегодня есть развилка: либо они будут договариваться, либо демократы будут закатывать в асфальт тех, кто называет себя республиканцами. Но справиться с 40%, как говорят опросы, своего населения не получится.

Скорее всего в США будет выработана новая система власти, консенсус в распределении ресурсов, который обеспечит США большую или меньшую стабильность. За спиной борющихся политических кланов стоят представители финансовых элит. Теневого правительства не существует, но в том, что финансовые группы оказывают колоссальное влияние на американскую политику, нет никаких сомнений. Падения Америки они точно не допустят.

В краткосрочной перспективе политические группы ликвидируют этот конфликт, но в долгосрочной проблема ослабления США никуда не денется и будет вспыхивать в той или иной форме на протяжении десятилетий.

- Что это будет значить для России?

— Для нас это, с одной стороны, серьезная проблема, потому что есть риск того, что они захотят перенести фокус внимания с внутренних проблем на какую-нибудь внешнюю войну.

Не исключено, что они захотят провести маленькую победоносную войну, и эта русофобская пропаганда будет набирать обороты, потому что это способ консолидации общественного мнения вокруг элит против крупного врага.

Анатолий Вассерман: Теперь Трампу следует прикупить дачу под Ростовом © РИА Новости, Александр Натрускин

В этой связи есть мнение, которое я разделяю, что проблемы в Капитолии будут способствовать нормализации отношений США и России, то есть американцы пойдут на примирение с нашей страной.

Я не хочу сказать, что все противоречия будут сняты, но они перестанут нарастать, перестанут быть фокусом, на который пытаются переключить общественное мнение. Россия перестанет быть главным врагом США.

Скорее всего, демократы пойдут на нормализацию отношений с Европой и в определенной степени — с Китаем и Россией.

- То есть на постсоветском пространстве администрация Байдена продолжит политику Трампа, который старался не ссориться с Россией?

— С большей долей вероятности они захотят мира. Америка будет в гораздо меньшей степени интересоваться постсоветским пространством. То, что мы видим на Украине, в Белоруссии, Центральной Азии, — это наследство предыдущих администраций. Какой будет политика Байдена на постсоветском пространстве, мы не знаем.

Попытки раскачать Украину, Белоруссию, Центральную Азию и уменьшить влияние России на постсоветском пространстве требуют ресурсов. Сегодня основные финансовые потоки будут обращены внутрь страны. То есть администрации Байдена потребуется максимальная концентрация ресурсов на решение американских проблем.

Поэтому тратить серьезные деньги на то, чтобы провоцировать конфликты на постсоветском пространстве они скорее всего не будут.

Важно понимать, что Украина, Белоруссия и Центральная Азия интересуют американцев и европейцев ровно в той степени, в которой они важны для России. То есть если мы считаем, что здесь сфера наших жизненных интересов, то США будут вкладывать в дестабилизацию ситуации в расчете на то, что это вызовет внутренние проблемы в России из-за того, что мы будем должны расходовать деньги на то, чтобы защищать свои позиции в Азии и Восточное Европе.

Но в последнее время позиция России в отношении постсоветского пространства меняется. Мы не готовы любой ценой спасать лояльные нам режимы и вкладывать в них неограниченные деньги. Например, несмотря на то что Россия заинтересована в стабильности в Белоруссии, мы видим отстраненность от белорусских проблем. Точно так же Россия отказалась вмешиваться в войну между Азербайджаном и Арменией.

- Почему политика РФ на постсоветском пространстве изменилась?

— Россия более прохладно относится к постсоветскому пространству в силу понимания того, что главные точки обеспечения благополучия страны находятся внутри страны, а не за ее пределами. Для нас уже не проблема, когда в Киргизии в очередной раз происходят президентские выборы, которые заканчиваются столкновениями кланов.

Снижение интереса России к постсоветскому пространству приводит к снижению интереса к нему со стороны европейцев и американцев.

Украина–2014, Белоруссия–2020, США–2021. Общее и особенное © REUTERS, Shannon Stapleton Лукашенко.

Это значит, что Западу больше не нужна экспансия. Потому что, с одной стороны, на это нет ресурсов, а с другой — они понимают, что такие вмешательства не смогут стать для России серьезным дестабилизирующим фактором.

Экспансия Запада на постсоветском пространстве преследовала две цели: завоевание новых рынков и сдерживание России. Сегодня у них нет интереса сдерживать Россию, нет денег и не интересуют экономические возможности Центральной Азии.

Поэтому по инерции демократы могут проявлять повышенную активность в Восточной Европе и Центральной Азии, но долгосрочного интереса для борьбы с Россией у Америки больше нет. Через несколько лет мы можем увидеть сокращение присутствия западных стран на постсоветском пространстве. Это будет способствовать усилению влияния России и Китая как крупнейшей соседней экономической державы.

- Давайте вернемся в США. На ваш взгляд, какой будет политическая и юридическая судьба Трампа. Ведь его уже обвиняют в подстрекательстве к мятежу?

— Трампу не грозит ни тюрьма, ни импичмент, потому что за Трампом стоит большое количество людей.

Сгоряча они могут его посадить, но в долгосрочных интересах Америки лучше оставить Трампа в покое и договариваться с трампистами. Если Трампа посадят, то в США появится огромное количество людей, которые будут считать, что их лично обидели, их демократически избранного лидера посадили за то, что он стал защищать свои права.

Конец старой Америки. Ее консерваторы уже не способны самоорганизоваться © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Федеральное правительство не захотело расследовать нарушения на выборах, а в США имеется более тысячи свидетельств людей под присягой о нарушениях на выборах.

То, что федеральное правительство и правительства штатов ничего не сделали, чтобы выправить ситуацию, и есть свидетельство неэффективности власти для американцев. Значит, это дает право американцам на силовое изменение этой власти.

На это будут опираться трамписты, когда будут бороться с демократами. Не в интересах демократов, чтобы тема фальсификации выборов муссировалась, поэтому никаких судов над Трампом не будет.

- Каковы политические перспективы самой Республиканской партии? Есть ли у нее шансы на победу на следующих выборах?

— Шансы есть, причем выше, чем принято считать. Во-первых, экономика США находится в тяжелом положении. Статистика последних недель говорит о том, что ситуация на рынке труда снова начала ухудшаться. Если при Байдене экономика не вернется к росту, а скорее всего так оно и будет, то это даст повод для восхищения Трампом, который на протяжении своего президентства обеспечивал серьезный экономический рост.

К событиям в Вашингтоне. "Развалинами Рейхстага удовлетворен" © РИА Новости

Огромное количество американцев, у которых украли выборы, восприняли это как личное оскорбление и не забудут его. Для умеренных демократов разгул группировок BLM и «Антифа», которые терроризировали страну, также неприемлем.

Мобилизация трампистов с перетоком части правых демократов к республиканцам может привести к победе республиканцев на следующих президентских выборах.

- Был ли штурм Капитолия 6 января сознательной провокацией для дискредитации Трампа?

— Трампа можно было дискредитировать другими способами, менее затратными и сложными. В конце концов, с ним можно было поступить так, как поступили в свое время с Джоном Кеннеди, виновных в убийстве которого так и не нашли.

Не надо объяснять теории заговора тем, что можно объяснить простой глупостью. Задаются вопросом, почему полиция пропустила протестующих в Капитолий. Во-первых, среди полиции много сторонников Трампа. Во-вторых, это сделали, чтобы избежать кровопролития. В реальности от огнестрельного оружия погиб всего один человек. Так что это не была сознательная провокация.