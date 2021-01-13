Американское общество достигло колоссального уровня поляризации и социального неравенства, считает украинский политолог Алексей Якубин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Алексей Якубин: Ситуация с Капитолием — это только начало © Facebook, Алексей Якубин

«Ну а теперь мы видим, что на фоне этого есть колоссальная политическая поляризация — когда две Америки не готовы слышать друг друга. Две Америки, которые мы можем представить условно в консервативном подходе Трампа и более либеральном подходе, который демонстрируют демократы. На наших глазах происходит вот этот своеобразный раскол», — сказал Якубин.

По его мнению, складывается ощущение, что Гражданская война, которая была в США в 19-м веке, из холодной фазы переходит в горячую.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.