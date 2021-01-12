Американская политическая система устарела и уже не сможет сдерживать протестные импульсы, считает украинский политолог Алексей Якубин

В среду, 6 января, сторонники действующего президента США Дональда Трампа устроили массовые беспорядки и ворвались в здание Капитолия. В результате столкновений с полицией погибли четверо протестующих и один полицейский.

- Что означает проявление настолько агрессивных и небывалых для США действий в «столице мирового капитализма и демократии»? Это конец эпохи демократии? Конец капитализма?

— Во-первых, это показатель того, что американское общество достигло колоссального уровня поляризации. На самом деле, до этого мы видели, что общество демонстрирует колоссальный уровень социального неравенства. Это не секрет, и из года в год оно, на самом деле, усугублялось.

Ну а теперь мы видим, что на фоне этого есть колоссальная политическая поляризация — когда две Америки не готовы слышать друг друга. Две Америки, которые мы можем представить условно в консервативном подходе Трампа и более либеральном подходе, который демонстрируют демократы. На наших глазах происходит вот этот своеобразный раскол. Такое чувство, что Гражданская война, которая была в США в 19 веке, из холодной фазы переходит в горячую — мы снова видим вот это разделение.

Алексей Якубин: кто он © Facebook, Алексей Якубин

Это не секрет, что с 1991 года ни один военный конфликт, в который были вовлечены США, не закончился однозначной победой Штатов. Это касается и Ирака, и Афганистана. При том на это все идет колоссальное количество ресурсов.

Грубо говоря, на наших глазах возникает история, которую можно назвать перенапряжением империи. С одной стороны остаются вот эти претензии на глобальное доминирование, а с другой стороны — невозможность быть глобальным доминантом в современных условиях.

Также накладывается тот факт, что США, по сути, перестают быть первой экономикой мира. Китай в ближайшие годы вполне может стать первой экономикой мира. Более того — Китай уже является фабрикой мира. А если посмотреть на американский ВВП, то он строится на оказании финансовых услуг, раздутой медицины, сферы бизнеса — то есть это не совсем производственный ВВП.

Плюс накладывается тот факт, что американская политическая система во многом архаична. Если раньше эта система помогала гасить какие-то протестные импульсы, то теперь мы видим, что она американским истеблишментом начинает восприниматься, скорее, как способ борьбы со своими конкурентами. Параллельно сам правящий класс Америки немного сейчас расколот. Вот эта ресурсная рента, которую раньше они могли более активно использовать, уменьшается, и потому за нее идет более ожесточенная борьба.

- Как считаете, эта ситуация повлияет на отношение к США в мире?

— Капитолий впервые с 1814 года попытались захватить — до этого такую историю осуществили только британцы, когда они воевали с США в начале 19 века, тогда они сожгли и Белый дом и Капитолий. После этого даже во времена протестов 1960-х годов не было подобного прецедента.

Мне кажется, здесь есть еще какой-то символический уровень: когда-то в Римской империи солдатам было запрещено входить в город. Но когда это произошло впервые, потом это позволило военачальникам бороться за власть, постоянно заходить в город, устраивать военные перевороты и т.д.

Вот США сейчас создался прецедент, когда протестующие смогли захватить государственное здание.

Конец старой Америки. Ее консерваторы уже не способны самоорганизоваться © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Плюс — расколотый истеблишмент. У демократов есть так называемое более левое крыло, демократические социалисты, как Берни Сандерс, Александрия Окасио-Кортес и так далее. То же самое у республиканцев — есть более ориентированная на истеблишмент группа, а есть трамписты. То есть даже две ключевые американские партии внутри расколоты.

- Конгрессмены от Демократической партии обвиняют Трампа в подстрекательстве к мятежу. Ему грозит импичмент, а также отстранение от власти по 25-й поправке к Конституции. Как вы считаете, будет ли показательный процесс против Трампа?

— В истории США еще не было ни одного случая, когда американского президента два раза за его каденцию два раза подвергали процедуре импичмента. Если это произойдет, то Трамп станет рекордсменом. Я не верю, что до 20 января можно успеть провести процедуру импичмента. Даже с формальной точки зрения ее не удастся так быстро провернуть.

Кроме того, большинства, необходимого для импичмента, в сенате нет при всех нюансах. Мне кажется, это попытка испугать Трампа, заставить его занять оборонительную позицию или вообще затаиться.

Если говорить, о возможном его отстранении, согласно поправке 1967 года, которая позволяет признать президента недееспособным и позволить вице-президенту выполнять его функции (в случае Трампа это Пенс) — открытый вопрос, пойдет ли на истеблишмент даже той же республиканской партии. За Трампом стоят десятки миллионов людей, а выборы в конгресс через два года.

Грубо говоря, они тем самым подорвут надежды Республиканской партии на какие-то успехи в будущем.

Байден победил на выборах президента США, прошедших по украинскому сценарию © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В том числе влияет ситуация с цифровыми платформами, которые удалили аккаунт Трампа, что также выглядит беспрецедентно — негосударственная корпорация просто банально удаляет аккаунт действующего президента США.

- Действительно интересный прецедент — негосударственная корпорация, но, по сути, выполняет роль СМИ и площадки для официальных заявлений…

— Как мне кажется, это одна из ошибок Трампа — за два года он не навел порядок в делах с платформами. Нужно было уже задумываться о том, как менять законодательство, чтобы эти частные корпорации, которые, по сути, имеют монополию, сохраняли плюрализм, чтобы, возможно, на них распространялась та же самая первая поправка, подумать о том, как бы она могла работать в цифровом мире.

Получается, что этого не было сделано.

- Какие у Трампа есть перспективы? Что дальше: он затаится или будет дальше стремиться в политику?

— Когда мы говорим о попытках устранить или запугать Трампа, разговор, скорее, идет о его будущем. Потому что я думаю, что республиканцы понимают, что Трамп, который перестанет быть президентом, останется очень влиятельным человеком. Его будет очень сложно арестовать — за ним стоят десятки миллионов людей, которые не будут верить в нейтральность происходящего и в то, что здесь реально работает правосудие.

У демократов думают, как бы сделать так, чтобы Трамп точно не смог вернуться в большую политику — ни в 2024 году, ни во время досрочных выборов в Конгресс. Демократы вообще хотели бы убрать Трампа и трампизм из американской повестки.