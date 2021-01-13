По его словам, в ближайшее время сторонники Трампа, белая консервативная Америка, будут проигрывать, потому что демографический состав США меняется. В американском обществе начинают преобладать те, кто голосует за демократов.
«Но это не произойдет быстро. Белая Америка будет сопротивляться, в том числе и радикальными способами. Усиление радикалов весьма вероятно. Могут возникать правоэкстремистские и сепаратистские группы, конфликты на этнической, расовой и религиозной почве. Демократы не смогут быстро утвердить новый консенсус, и в США в ближайшее время будет развертываться длительная социальная конфронтация», — сказал Алексей Дзермант.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В среду, 6 января, сторонники действующего президента США Дональда Трампа вскоре после митинга, где он выступал, ворвались в Капитолий США. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США. Его сторонники призвали объявить Трампу импичмент за разжигание беспорядков.
За время протестов погибло несколько человек: сотрудник полиции Капитолия США Брайан Д. Сикник, ветеран ВВС США Эшли Бэббитт и еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием.
В связи с беспорядками на Капитолийском холме в Вашингтоне сразу несколько высокопоставленных сотрудника совета национальной безопасности США подали в отставку, так же, как и целый ряд сотрудников Белого дома и администрации, в том числе два министра: глава Минтранса Элейн Чао и глава Министерства образования Бетси ДеВос.
Тем временем действующий президент США Дональд Трамп заявил, что он разгневан учиненным насилием и кошмаром, и участники беспорядков в Вашингтоне должны «заплатить» за нарушение закона.
Тем не менее Twitter навсегда заблокировал аккаунт президента Трампа из-за риска «дальнейшего подстрекательства к насилию».