Американский истеблишмент сплотился против Дональда Трампа, которого предал даже ближайший соратник — вице-президент Майкл Пенс. Эта мобилизация приведет в ближайшее время к подавлению Трампа и его сторонников, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Алексей Дзермант

По его словам, в ближайшее время сторонники Трампа, белая консервативная Америка, будут проигрывать, потому что демографический состав США меняется. В американском обществе начинают преобладать те, кто голосует за демократов.

«Но это не произойдет быстро. Белая Америка будет сопротивляться, в том числе и радикальными способами. Усиление радикалов весьма вероятно. Могут возникать правоэкстремистские и сепаратистские группы, конфликты на этнической, расовой и религиозной почве. Демократы не смогут быстро утвердить новый консенсус, и в США в ближайшее время будет развертываться длительная социальная конфронтация», — сказал Алексей Дзермант.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Конец старой Америки. Ее консерваторы уже не способны самоорганизоваться © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Дональда Трампа вскоре после митинга, где он выступал, ворвались в Капитолий США. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США. Его сторонники призвали объявить Трампу импичмент за разжигание беспорядков.

За время протестов погибло несколько человек: сотрудник полиции Капитолия США Брайан Д. Сикник, ветеран ВВС США Эшли Бэббитт и еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием.

В связи с беспорядками на Капитолийском холме в Вашингтоне сразу несколько высокопоставленных сотрудника совета национальной безопасности США подали в отставку, так же, как и целый ряд сотрудников Белого дома и администрации, в том числе два министра: глава Минтранса Элейн Чао и глава Министерства образования Бетси ДеВос.

Тем временем действующий президент США Дональд Трамп заявил, что он разгневан учиненным насилием и кошмаром, и участники беспорядков в Вашингтоне должны «заплатить» за нарушение закона.

Тем не менее Twitter навсегда заблокировал аккаунт президента Трампа из-за риска «дальнейшего подстрекательства к насилию».