США профинансируют подрывную работу на постсоветском пространстве, считает политолог Алексей Дзермант

Об этом директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Минск) Алексей Дзермант рассказал в интервью изданию Украина.ру

В среду, 6 января, сторонники действующего президента США Дональда Трампа вскоре после митинга, где он выступал, ворвались в Капитолий США. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США. Его сторонники призвали объявить Трампу импичмент за разжигание беспорядков.

- Алексей, что кроется за этим событием, и изменит ли оно внутриполитическую жизнь в США?

— Штурм Капитолия сторонниками Трампа был вызван их огромным недовольством по поводу несправедливого, по их мнению, объявления Байдена победителем выборов. Фальсификации и мнение значительной части граждан Америки игнорируются.

Алексей Дзермант: кто он © Facebook, Алексей Дзермант

- На Трампа сыплются обвинения в подстрекательстве к мятежу, а Twitter навсегда заблокировал его аккаунт. Что ждет пока еще действующего президента, сядет ли он на скамью подсудимых?

— Судя по риторике руководства Демпартии, не исключаю, что будет назначен судебный процесс. Видно, что он крайне раздражает американский истеблишмент, поэтому они скорее всего будут пытаться его устранить из политики и лишить его влияния на массы, блокируя его информационно.

Они работают над тем, чтобы исключить возможность повторения его политических успехов.

- А к чему приведет усугубляющийся раскол американского общества?

— Пока прогнозировать сложно, мы видим, что истеблишмент сплотился против Трампа. Его предал ближайший соратник Майкл Пенс. Поэтому эта мобилизация приведет в ближайшее время к подавлению Трампа и его сторонников.

Конец старой Америки. Ее консерваторы уже не способны самоорганизоваться © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Но это не произойдет быстро. Белая Америка будет сопротивляться, в том числе и радикальными способами. Усиление радикалов весьма вероятно. Могут возникать правоэкстремистские и сепаратистские группы, конфликты на этнической, расовой и религиозной почве. Демократы не смогут быстро утвердить новый консенсус, и в США в ближайшее время будет развертываться длительная социальная конфронтация.

- Следует полагать, что республиканцы сойдут с политического олимпа в Соединенных Штатах?

— Я бы не сказал, что республиканцы, скорее трамписты, это все-таки радикальное крыло Республиканской партии. Часть республиканцев захочет примкнуть к истеблишменту и вместе с демократами разыгрывать безопасную двухпартийную систему.

Поэтому мы увидим раскол Республиканской партии, изгнание оттуда радикальных элементов, избавление от трампистов, подавление правых радикалов и фундаменталистских групп, на которые опирался Трамп. То есть перемалывание того стержня, на волне поддержки которого Трамп пришел к власти. Сейчас они будут устранять его социальную базу.

- Как этот кризис повлияет на роль США в мире, в частности, на постсоветском пространстве?

— Они нарастят присутствие за рубежом, в том числе на постсоветском пространстве, по нескольким причинам. Во-первых, им нужно отвлекать внимание от внутренней проблематики на внешнюю, показывать, что кругом враги Америки, а мы боремся за ценности демократии и хотим поднять флаг лидерства.

Украина–2014, Белоруссия–2020, США–2021. Общее и особенное © REUTERS, Shannon Stapleton

Думаю, они нарастят поддержку оппозиционным, феминистским и иным группам, которых они будут считать выгодными и удобными для ведения внутренней подрывной работы на постсоветском пространстве.

Поэтому приход Байдена к власти на постсоветском пространстве ничего хорошего не принесет, наоборот, интернационализм при нем расцветет буйным цветом.

- Одной из таких болевых точек станет Белоруссия?

— Да, Байден однозначно высказывался по этому поводу, он не признает легитимность белорусского руководства. Поэтому здесь они будут продолжать играть в смену режима, содействовать нарастанию противоречий между Белоруссией и Россией, нагнетать военное присутствие НАТО в Польше, Прибалтике и Украине.