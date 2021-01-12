Экс-депутат Верховной Рады Татьяна Черновол устроила скандал и покинула студию во время обсуждения штурма Капитолия в США. Соответствующее видео было обнародовано в YouTube 12 января

Черновол заявила, что может провести параллели между событиями в Вашингтоне и Киеве, но не с Майданом, а с Антимайданом. По словам Черновол, выборы в США нельзя сравнить с «фальсификацией выборов Виктором Януковичем перед «оранжевой революцией» и «революцией в Белоруссии».

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«Что в основе протестов в Вашингтоне мотивация была искусственной, что в основе протестов на Антимайдане. Все прекрасно понимают, что фальсификации выборов в США быть не могло… Вы меня перебили и не даете договорить! Все, пока», — отметила она.

Уходя, Черновол вспомнила о штурме Капитолия во время англо-американской войны и заявила, что его можно сравнить с борьбой Украины за независимость.

Ранее Государственное бюро расследований вызвало на допрос для вручения обвинения по событиям 2013 года Черновол. Ее обвиняют в умышленном убийстве, которое было совершено во время нападения на офис Партии регионов. Сама политик считает подозрение ГБР политическим преследованием.

В среду, 6 января, сторонники действующего президента США Дональда Трампа вскоре после митинга, где он выступал, ворвались в Капитолий США. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джозефа Байдена на президентских выборах в США. Его сторонники призвали объявить Трампу импичмент за разжигание беспорядков.

За время протестов погибло несколько человек: сотрудник полиции Капитолия США Брайан Д. Сикник, ветеран ВВС США Эшли Бэббитт и еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием.

Тем временем действующий президент США Трамп заявил, что он разгневан учиненным насилием и кошмаром, и участники беспорядков в Вашингтоне должны «заплатить» за нарушение закона.