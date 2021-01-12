По его словам, эти иски отклонены под разными формальными предлогами именно потому, что их рассмотрение по существу дало бы Трампу победу.
Одной из причин было то, что затеянные Трампом реформы при всей своей полезности для производства в США были катастрофически опасны для финансовой системы этой страны.
«Есть и другие причины, по которым против Трампа настроены очень многие руководящие верхушки Соединенных Государств. Все это привело к тому, что иски Трампа не стали рассматривать по существу. Честно скажу, этого в общем-то я не ожидал. Я все-таки ожидал, что судебная система в Соединенных Государствах пока еще более-менее работоспособна», — сказал Анатолий Вассерман.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В среду, 6 января, сторонники действующего президента США Дональда Трампа вскоре после митинга, где он выступал, ворвались в Капитолий США. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США. Его сторонники призвали объявить Трампу импичмент за разжигание беспорядков.
За время протестов погибло несколько человек: сотрудник полиции Капитолия США Брайан Д. Сикник, ветеран ВВС США Эшли Бэббитт и еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием.
В связи с беспорядками на Капитолийском холме в Вашингтоне сразу несколько высокопоставленных сотрудника совета национальной безопасности США подали в отставку, так же, как и целый ряд сотрудников Белого дома и администрации, в том числе два министра: глава Минтранса Элейн Чао и глава Министерства образования Бетси ДеВос.
Тем временем действующий президент США Дональд Трамп заявил, что он разгневан учиненным насилием и кошмаром, и участники беспорядков в Вашингтоне должны «заплатить» за нарушение закона.
Тем не менее Twitter навсегда заблокировал аккаунт президента Трампа из-за риска «дальнейшего подстрекательства к насилию».