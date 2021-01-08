Американские демократы устроили провокацию во время недавних событий в Капитолии, считает публицист Анатолий Вассерман

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

Анатолий Вассерман: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк Дональда Трампа у стен Конгресса 6 января перетек в стычки с полицейскими, стоявшими в оцеплении. Затем протестующие ворвались в Капитолий и сорвали заседание конгрессменов, на котором утверждались итоги президентских выборов.

Джо Байден назвал происходившее мятежом, а Дональд Трамп призвал своих сторонников разойтись по домам.

Предшественник Трампа на посту президента Барак Обама считает, что события в Вашингтоне запомнятся как «момент великого бесчестия и позора», ответственность за которые он возложил на Трампа.

В результате беспорядков погибли пять человек, в том числе женщина и офицер полиции.

- Анатолий Александрович, в одном из интервью нашему изданию вы говорили, что демократы устоят массовые акции протеста после того, как Трамп в суде докажет, что выборы были фальсифицированы. Однако на штурм Капитолия пошли сторонники Трампа. Объясните, пожалуйста, почему так произошло?

— Это произошло потому, что все судебные инстанции, включая Верховный суд, отказались рассматривать по существу иски Трампа и его сторонников. Эти иски отклонены под разными формальными предлогами именно потому что их рассмотрение по существу дало бы Трампу победу.

Почему иски отказались рассматривать по существу даже в Верховном суде, где большинство сохраняют сторонники республиканцев. Тому есть несколько причин.

Анатолий Вассерман: Байден плюнет на Минские соглашения, если окажется в Белом доме © РИА Новости, Александр Натрускин

Дело в том, что доллар опирается сейчас не на товары и услуги, производимы в самих Соединенных Государствах Америки, а на все международные товарные потоки, оплачиваемые в долларах. А концепция Трампа приведет к сокращению межгосударственных товарных потоков и поэтому ударит по доллару.

Есть и другие причины, по которым против Трампа настроены очень многие руководящие верхушки Соединенных Государств. Все это привело к тому, что иски Трампа не стали рассматривать по существу. Честно скажу, этого в общем-то я не ожидал.

Я все-таки ожидал, что судебная система в Соединенных Государствах пока еще более-менее работоспособна. В результате та часть народа, которая голосовала за Трампа, это люди умеющие и желающие зарабатывать своим трудом в материальном производстве, пытались взять дело в свои руки. Но тут произошла серьезная провокация.

К событиям в Вашингтоне. "Развалинами Рейхстага удовлетворен" © РИА Новости

Таким образом республиканцев спровоцировали, после чего значительная часть Республиканской партии сдалась на милость победителя.

- На ваш взгляд, как события будут развиваться дальше? Окажется ли Трамп на скамье подсудимых, ведь на него уже возложили ответственность за события в Капитолии?

— Не исключаю, что Трампа действительно посадят. Конечно, он никоим образом не отвечает за происходившее в Капитолии в чисто юридическом плане. Но если судебная система уже отказалась действовать, то дальше возможно все.

Так что на месте Трампа я бы срочно прикупил себе дачу в Ростовской области.

«Мирные протестующие» в США и Украине вчера и сегодня. О героях майдан-времен © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк - Станет ли США теперь сложнее устраивать цветные революции в мире, ведь запущенный бумеранг ударил и по ним?

— Нет, я думаю, что они продолжат совершать преступления по всему миру. Как сейчас принято говорить в тоталитарной секте либералов: Вы же не понимаете, это совсем другое.

- Все-таки почему в Минске и Бишкеке мирные протестующие, а в Вашингтоне, по версии американских СМИ, бунтовщики и толпа?

— «Вы же не понимаете, это совсем другое». Потому что двойные стандарты не вчера придумали.

- События в США скажутся на взаимоотношениях Москвы и Белого дома?

— Вряд ли. Американцам сейчас выгоднее обвинить во всех своих внутренних проблемах Трампа, чем Путина.