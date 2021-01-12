Жюри ежегодной премии «Золотой хрен» выбрало сеть претендентов на главный приз - худшее описание секса в украинской литературе за 2020 год. Подробности опубликовал сайт «КП в Украине» 11 января

Изначально премию хотели отменить из-за карантина, но позже члены жюри решили все же не нарушать традицию и выбрали лучших среди худших, среди них оказались и те, кто уже попадал в этот список, а также новички.

Данилко объявил о возвращении на ТВ в новом образе © Андрей Данилко/Инстаграм Андрей Любка с романом «Мур». Название произведения расшифровывается как «Малый украинский роман» и сводится по сути к рассказу о пьянках и сексе, закрученных вокруг выборов в мэры Ужгорода Закарпатской области.

«Я хотел, чтобы она отдала мне в руки свои агитационные материалы, расстелила их на моей кровати, позволила окунуться в глубь их программы, чтобы терлась об меня своими округлыми идеологическими постулатами, а в конце прибегла к глубокой оральной агитации», — говорится в номинированном отрывке произведения.

Еще один претендент — Антин Мухарский с произведением «Карантин. Непристойные автобиографические рассказы, написанные во время карантинной самоизоляции в украинском селе Плесецкое под Киевом…». Трусы на обложке сначала обнадежили жюри, но секса в книге почти не оказалось.

Следующий номинант — Юрий Андрухович с «Радио ночь». Автор повествует о впервые влюбившемся в прямом эфире 69-летнем музыканте, гонимом спецслужбами, он работает в ночном эфире, где общается с женщинами, и однажды ему звонит та самая.

Попала в список и дочь предыдущего номинанта София Андрухович с произведением «Амадока». Вот тут членам жюри было что почитать, причем в большом количестве. Секс в книге присутствует даже в описании дерева. Причем фантазии у автора оказались весьма нетривиальными, эксперты назвали их жесткими и девиантными.

Еще один плохо описывающий секс писатель — журналист Глеб Гусев с «Несвятой». Книга сразу стала хитом продаж, несмотря на «эротические стимуляции Туркменистаном».

Еще один номинант — Вадим Яковлев с книгой «Там, где начинается территория». Сам писатель позиционирует себя как бигендерную личность, и герои в его романе соответствующие. Яковлев еще до выхода книги пообещал, что напишет ради приза «Золотой хрен» «самую плохую, самую мерзкую и самую нетрадиционную сцену секса за всю историю современной украинской литературы». Сцена длится семь страниц, что рекорд, а вот самой плохой членам жюри ее описание не показалось, но автора все же номинировали.

И последняя номинантка — хозяйка модельного агентства, героиня реалити-шоу «Холостяк» Дана Оханская. Она представила сборник эротической лирики.

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