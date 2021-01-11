Британское издание The People's Movies обнародовало список из 20 лучших фильмов ужасов 2020 года. В него вошла украинская лента «Посторонний» (Stranger). Информацию об этом опубликовал OBOZREVATEL 11 января

Netflix снимает свой первый фильм на Украине © flickr.com, Stock Catalog Дмитрий Томашпольский, а главные роли исполнили Анастасия Евтушенко и Даша Трегубова.

По сюжету фильма, команда синхронного плавания исчезает под водой в бассейне во время выступления, а пациентка водолечебницы — во время приема хвойно-жемчужной ванны. За расследование обоих случаев берется инспектор Глуховская, которая прежде раскрывала все без исключения дела.

Ранее фильм побеждал в различных номинациях на конкурсах в США, Японии, Канаде, Колумбии и Бразилии.

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