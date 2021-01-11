Британские эксперты назвали картину «очень умной и одновременно жуткой». Режиссером ленты выступил Дмитрий Томашпольский, а главные роли исполнили Анастасия Евтушенко и Даша Трегубова.
По сюжету фильма, команда синхронного плавания исчезает под водой в бассейне во время выступления, а пациентка водолечебницы — во время приема хвойно-жемчужной ванны. За расследование обоих случаев берется инспектор Глуховская, которая прежде раскрывала все без исключения дела.
Ранее фильм побеждал в различных номинациях на конкурсах в США, Японии, Канаде, Колумбии и Бразилии.
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