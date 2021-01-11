Украинское отделение известной косметической компании Oriflame попало в скандал из-за фотозоны на корпоративе, но отрицает свою причастность к мероприятию. Соответствующее сообщение и фотографии с мероприятия разместили 10 января на Facebook-странице UAnimals

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«Издевательство ради развлечений. В Чернигове на празднование Oriflame Cosmetics Ukraine решили привлечь теленка, который во время шумной вечеринки на привязи служил декором для фото», — отмечается в сообщении.

Компания Oriflame Ukraine разместила на своей странице комментарий по поводу этого инцидента и осудила использование животных в неэтичных целях. По данным компании, мероприятие было организовано партнерами самостоятельно на свои собственные средства без их участия.