Отмечается, что в Чернигове якобы во время корпоратива косметической компании создали фотозону с теленком. Зоозащитники назвали это издевательством над животным.
«Издевательство ради развлечений. В Чернигове на празднование Oriflame Cosmetics Ukraine решили привлечь теленка, который во время шумной вечеринки на привязи служил декором для фото», — отмечается в сообщении.
Компания Oriflame Ukraine разместила на своей странице комментарий по поводу этого инцидента и осудила использование животных в неэтичных целях. По данным компании, мероприятие было организовано партнерами самостоятельно на свои собственные средства без их участия.