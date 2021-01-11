В феврале 2014 года в Харькове при участии Добкина прошел съезд депутатов разных уровней юго-востока Украины, которые заявили о своем неприятии госпереворота в Киеве. Однако дальше этого дело не пошло. В итоге Добкин вскоре ушел в отставку, а Кернес продолжал руководить городом вплоть до своей кончины в конце 2020 года.
«Я встречался, общался с Геннадием Кернесом и Михаилом Добкиным. Оба вызывали симпатию, хотя разными качествами. Геннадий обаятельным цинизмом, гангстерским шармом. Михаил — простодушностью и откровенностью. Но оба — не глупые, не трусливые, не подлые. Думаю, им в названный сложнейший период, просто не хватило масштаба личности», — заявил Выдрин.
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