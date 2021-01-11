Мэру Харькова Геннадию Кернесу и главе Харьковской облгосадминистрации Михаилу Добкину в 2014 году не хватило масштаба личности, чтобы организовать и возглавить сопротивление Евромайдану. Такую мысль в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Дмитрий Выдрин

Геннадий Кернес: по следам моей памяти © Facebook, Геннадий Кернес «Я встречался, общался с Геннадием Кернесом и Михаилом Добкиным. Оба вызывали симпатию, хотя разными качествами. Геннадий обаятельным цинизмом, гангстерским шармом. Михаил — простодушностью и откровенностью. Но оба — не глупые, не трусливые, не подлые. Думаю, им в названный сложнейший период, просто не хватило масштаба личности», — заявил Выдрин. Полный текст интервью читайте здесь.