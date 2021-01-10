На Украине с 2015 года действует закон о декоммунизации. Среди прочего он запрещает публичную демонстрацию коммунистической и советской символики, которая приравнена к нацистской. При этом в стране свободного действуют праворадикальные группировки, которые в своей деятельности используют неонацисткие символы. Последний такой громкий скандал разразился в конце прошлого года во Львове, где полиция поймала молодого человека, одетого в футболку с серпом и молотом и надписью СССР. Ему грозит тюремное заключение.
На этот раз в похожую историю угодил ровненский чиновник Черний, который приехал отдохнуть на горнолыжный курорт Буковель в Ивано-Франковской области. У себя в Instagram он выложил фото, на котором держит в руке на фоне гор фляжку с гербом Советского Союза. На это незамедлительно отреагировала Бобровская.
«Что должно быть в голове у члена Ровненского городского исполкома, который хвастается атрибутикой СССР? Как минимум то, что позволяет игнорировать Голодомор, русификацию, репрессии, расстрелянное поколение и оккупацию», — написала она, добавив, что теперь с чиновником должны пообщаться полицейские.