Ранее публицист Анатолий Вассерман прогнозировал, что демократы устроят массовые акции протеста после того, как Трамп в суде докажет, что выборы были фальсифицированы. Однако суд так и не состоялся, а протесты устроили сторонники действующего президента. Журналист объяснил причину в интервью изданию Украина.ру

«Это произошло потому, что все судебные инстанции, включая Верховный суд, отказались рассматривать по существу иски Трампа и его сторонников. Эти иски отклонены под разными формальными предлогами именно потому, что их рассмотрение по существу дало бы Трампу победу», — сказал Вассерман.

По его мнению, иски действующего лидера государства не стали рассматривать, в том числе из-за политики Трампа, нацеленной на развитие производства в стране, что может ударить по доллару.

Публицист признался, что отказ от рассмотрения исков удивил даже его самого, так как, на его взгляд, судебная система США еще совсем недавно казалась «более-менее работоспособной».

Полный текст интервью с Анатолием Вассерманом можно прочитать здесь.

В среду, 6 января, сторонники действующего президента США Дональда Трампа вскоре после митинга, где он выступал, ворвались в Капитолий США. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США. Его сторонники призвали объявить Трампу импичмент за разжигание беспорядков.

За время протестов погибло несколько человек: сотрудник полиции Капитолия США Брайан Д. Сикник, ветеран ВВС США Эшли Бэббитт и еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием.

В связи с беспорядками на Капитолийском холме в Вашингтоне сразу несколько высокопоставленных сотрудника совета национальной безопасности США подали в отставку, также как и целый ряд сотрудников Белого дома и администрации, в том числе два министра: глава минтранса Элейн Чао и глава министерства образования Бетси ДеВос.

Тем временем, действующий президент США Дональд Трамп заявил, что он разгневан учиненным насилием и кошмаром, и участники беспорядков в Вашингтоне должны «заплатить» за нарушение закона.

Трамп уточнил, что сейчас он сосредоточился на передаче Белого дома Джо Байдену: его администрация должна прийти к власти 20 января.