Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал коронавирус наказанием человечеству за хамское отношение к природе. Об этом 5 января сообщило агентство Sputnik Беларусь

«В своем послании (новогоднем обращении — ред.) я электромобили упоминал, но главный посыл был, что Господь нас, наверное, коронавирусом и наказал, что мы просто по-хамски относимся к природе. Если у нас не будет гармонии с природой, мы будем нездоровы, и дети наши будут нищими», — сказал Лукашенко.

Такое заявление президент сделал во время общения с трудовым коллективом предприятия «Горизонт» в Минске.

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«Полностью на электричество (новые жилые дома — ред.) переводим. И вы видите, что электромобили свои мы уже начинаем производить. Не только покупать. Очень стимулируем», — отметил президент.

Он также напомнил, что в ряде европейских стран уже определены сроки, когда с улиц должны исчезнуть автомобили с двигателями внутреннего сгорания, а также о строительстве первой АЭС в стране, электроэнергия от которой будет использоваться как раз на эти цели.