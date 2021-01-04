Жителя Вольнянского района Запорожской области сначала сбил автомобиль ВАЗ, а затем переехала карета скорой помощи. Об этом 3 января сообщила пресс-служба Нацполиции региона

Десять человек пострадали в ДТП под Львовом © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Отмечается, что ДТП со смертельным исходом произошло на трассе Запорожье-Донецк в 17:00 (18:00 мск) 2 января. Автомобиль ВАЗ сбил пешехода, который внезапно вышел на проезжую часть, а впоследствии пострадавшего переехала машина скорой помощи.

От полученных травм мужчина скончался на месте. Погибшим оказался местный житель 1971 года рождения. Причины аварии устанавливаются.

В 2020 году на Украине произошло более 4,1 тысячи ДТП из-за управления транспортным средством в нетрезвом состоянии, в результате чего погибли почти 100 человек и почти 1,5 тысячи были травмированы. Из-за пешеходов в нетрезвом состоянии было совершено порядка 60 ДТП, в результате которых погибли 14 человек и 32 были травмированы.