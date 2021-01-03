В 80-е и 90-е было не до новогодних подарков, но дети не переставали верить в чудеса. Об этом главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян рассказала в интервью изданию Украина.ру

По словам журналистки, в их семье не было традиции дарить подарки на Новый год, поскольку времена были безденежные.

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«Зато лет до десяти я верила, что куклы оживают ночью, и перед сном протягивала между ними ниточки, чтобы они могли добраться друг до друга», — поделилась Симоньян.

Поэт и публицист Анна Ревякина, записавшая интервью, отметила, что Маргарита Симоньян сама помогла совершиться в 2020 году чуду — когда публично прочла письмо мамы мальчика Саши Мурашова с диагнозом «спинальная мышечная атрофия 1 типа», дав второе дыхание общему сбору денег на самое дорогое в мире лекарство.

Полностью интервью можно прочитать здесь.