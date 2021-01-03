По словам журналистки, в их семье не было традиции дарить подарки на Новый год, поскольку времена были безденежные.
Она добавила, что в детстве и не задумывалась о существовании Деда Мороза, не то что не писала ему писем.
«Зато лет до десяти я верила, что куклы оживают ночью, и перед сном протягивала между ними ниточки, чтобы они могли добраться друг до друга», — поделилась Симоньян.
Поэт и публицист Анна Ревякина, записавшая интервью, отметила, что Маргарита Симоньян сама помогла совершиться в 2020 году чуду — когда публично прочла письмо мамы мальчика Саши Мурашова с диагнозом «спинальная мышечная атрофия 1 типа», дав второе дыхание общему сбору денег на самое дорогое в мире лекарство.
Полностью интервью можно прочитать здесь.