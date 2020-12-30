Поэт и публицист Анна Ревякина в необычной беседе с главным редактором МИА "Россия сегодня" Маргаритой Симоньян о чёрных снежинках, серебристых ёлках, оживающих куклах и самом дорогом лекарстве в мире

Этот праздничный разговор с Маргаритой Симоньян продолжает серию новогодних репортажей из детства известных людей. Но прежде, чем мы перейдём к полному погружению в детство Маргариты, я хочу рассказать читателям об огромном чуде, которое произошло в этом странном ковидном злом 2020 году благодаря и Маргарите в том числе.

«Клюшка над кастрюлей»: Песков поделился самым ярким зимним воспоминанием © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Коко Шанель «У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление». Лично на меня Маргарита Симоньян первое впечатление произвела дважды. Первый раз — в сентябре 2004 года, когда освещала террористический акт в Беслане. Тогда на протяжении трёх дней Маргарита вела репортажи из Беслана, а 3 сентября, когда прогремели взрывы и последовал штурм школы, выходила в прямой эфир под пулями каждые пятнадцать минут. Второй раз — в середине ноября 2020 когда, когда публично прочла письмо мамы мальчика Саши Мурашова со страшным диагнозом спинальная мышечная атрофия 1 типа и тем самым дала второе дыхание публичному сбору денег на самое дорогое лекарство в мире.

СМА — это страшное заболевание, при котором ребёнок с детства живёт в мучениях, до старости точно не доживёт. Дети со СМА 1 типа редко живут до 2 лет. Сегодня таких детей можно вылечить, достаточно одного укола, который стоит более 2 миллионов долларов. Или мучительная смерть, растянутая на месяцы и годы. Почти каждый день я задаюсь вопросом, как спится владельцам компании «Новартис», которая производит препарат «Золгенсма», ведь они знают, что могли бы спасти сотни и тысячи детей от страшной участи, но они спасут только единицы тех, кто сможет достать огромную сумму. Именно поэтому так часто в последнее время можно услышать о детях со СМА, родители вынуждены идти по миру с протянутой рукой, и огромное счастье, когда известные люди откликаются, это всегда повышает шансы выжить. Но проблема отчасти заключается в том, что известные и популярные люди откликаются на просьбы поддержать сбор денег очень редко.

- Маргарита, прежде чем мы начнём наше необычное интервью, хочу вас поблагодарить за то, что вы сделали для Саши Мурашова. В его жизни просто произошло главное чудо, в том числе и благодаря вашей отзывчивости. Саша будет жить, надеюсь, долго и счастливо. Мы все в детстве верим в добрые чудеса, в частности, в светлое волшебство, которое всегда случается на Новый год. А какое у вас лично самое яркое новогоднее воспоминание из детства?

— Самое яркое воспоминание — первый Новый год, который мы отмечали «по-взрослому». Мне было четырнадцать лет, и родители разрешили пригласить моих друзей, одноклассников. Очень было весело — так весело, что я устала уже к часу ночи и ушла спать к соседям. Маргарита Симоньян: кто она © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

- Расскажите о том, какая ёлка была в вашем доме — настоящая или искусственная, кто наряжал ёлку?

— В раннем моём детстве у нас была искусственная небольшая серебристая ёлка, что очень меня огорчало — я хотела живую. Каждый год эта ёлка становилась всё более облезлой — под конец из неё просто торчали голые спицы. Но наряжать её вместе с сестрой и мамой всё равно было счастьем.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: Я до сих пор пестую веру в Деда Мороза © РИА Новости, Сергей Гунеев - Если заглянуть в ваш «Инстаграм», становится понятно, что вы отличная хозяйка. Вы довольно часто выкладываете рецепты. Вот совсем недавно рассказывали о «гениальной советской закуске» — бутербродах со шпротами. Поделились тем, что новогодние «доедалки» любите даже больше, чем сам Новый год. Расскажите, каким был новогодний стол в вашем детстве.

— Новогодний стол был традиционный советский: оливье, селёдка под шубой. Украшением стола были деликатесы, которые покупали специально по этому случаю раз в год: колбаса, сыр, маслины. На горячее — то, что мой отец приносил с охоты: зайцы, фазаны, оленина, — смотря как ему в этот раз повезло. А первого января дома всегда был хаш, который варился всю новогоднюю ночь. Я его, правда, не ем, но в моём доме тоже всегда в этот день варится хаш.

- Маргарита, ходили ли вы в детский сад. Если ходили, то наверняка принимали участие в новогодних утренниках. Какие роли доводилось играть?

— В детский сад я ходила, обычно была снежинкой. Маленькой чёрненькой снежинкой.

- Расскажите, верили ли вы в Деда Мороза, писали ли ему письма, о чём просили.

Николай Злобин о тех временах, когда он был зайчиком и медведем © РИА Новости, Нина Зотина

2020-й странный год скоро сойдёт на нет. Мы перелистнём календарь и постараемся, как страшный сон, забыть високосный год. Я знаю всего нескольких человек, кого этот год сделал счастливым, но очень многих он сделал не просто несчастными, он поверг их в бездну отчаяния. Мне кажется, всем нам надо усвоить урок 2020 года, быть терпимее, быть добрее и не вести себя так, словно у нас в запасе вечность. А ещё нам стоит протягивать ниточки, как протягивала маленькая Маргарита. От сердца к сердцу! Кажется, именно в этом и состоит смысл жизни.