«Теперь самый ближайший вооруженный конфликт будет именно на Украине. И против России — будут воевать русские, перекрашенные в украинцев. Это мечта немцев, французов, британцев, американцев — душить Россию собственными руками!» — сказал депутат.
По его мнению, в 2021 году на Украине возможны диверсионные акты, но «всё будет пресечено» и «будут уничтожены любые группы и попытки» спровоцировать вооруженный конфликт.
При этом лет пятьдесят назад никто и предположить не мог, что советские люди «раздербанят» страну и брат пойдет на брата, добавил Жириновский.
Полностью интервью можно прочитать здесь.