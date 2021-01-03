Ближайший вооруженный конфликт произойдет на Украине, предположил в интервью изданию Украина.ру депутат Государственной Думы от ЛДПР Владимир Жириновский

«Теперь самый ближайший вооруженный конфликт будет именно на Украине. И против России — будут воевать русские, перекрашенные в украинцев. Это мечта немцев, французов, британцев, американцев — душить Россию собственными руками!» — сказал депутат.

Что 25 лет назад говорили избирателям о Крыме, Украине и русских в СНГ Зюганов, Жириновский и Черномырдин © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

При этом лет пятьдесят назад никто и предположить не мог, что советские люди «раздербанят» страну и брат пойдет на брата, добавил Жириновский.

Полностью интервью можно прочитать здесь.