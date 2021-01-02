Поэт и публицист Анна Ревякина в необычной беседе с Владимиром Жириновским о Новом годе, украденной конфете и о том, что ждёт Украину в 2021 году

У одного из самых известных и цитируемых политиков России Владимира Жириновского есть репутация пророка. Рано или поздно, но многие из его политических прогнозов становились реальностью. Жириновский — опытнейший политик, сумевший провести свою партию через все перипетии российской действительности трёх десятилетий.

Российский народ любит наблюдать за Владимиром Вольфовичем и слушать его политические предсказания. Наслаждаться красотой языка и логикой размышлений. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: Я до сих пор пестую веру в Деда Мороза © РИА Новости, Сергей Гунеев

Как же из маленького мальчика, выросшего в Казахстане, сформировался один из самых ярких, пусть иногда и экстравагантных политических мыслителей и деятелей нашего времени? Откуда взялась эта яркая политическая звезда, с чего всё начиналось для маленького мальчика?

- Владимир Вольфович, расскажите, каким был Новый год в Вашем детстве? Наряжали ли ёлку, какие игрушки были на ёлке?

— Мы, конечно, наряжали ёлку, но это было послевоенное время, жили мы небогато, поэтому особенного разнообразия игрушек не было. Только какие-то самые простые поделки из ваты или разноцветные стеклянные шарики.

Тогда было принято ещё конфеты вешать на ветки ели. Их очень мало было, они были в дефиците, поэтому для детей это было большой радостью сорвать сладость с елки. Я именно вот так, сорвав с ветки новогодней елки, впервые в жизни попробовал конфету. Ночью, без спроса прокрался и съел. Это была самая вкусная конфета в моей жизни!

- Какие в Вашем детстве были зимние забавы? Возможно, Вы катались на коньках или играли в снежки?

— В детстве мы часто играли в снежки. Это самая простая и естественная забава. Снегу много, он чистый, хорошо липнет. На коньках катались — они тогда были очень-очень простыми, просто лезвие, которое привязывается к валенку, но и их ещё достать нужно было.

Я и сейчас сохранил любовь к самым простым зимним радостям: прогуляться 31 декабря по заснеженной улице, по которой люди спешат домой. Или съездить в лес. Очень мне нравится катание в конной упряжке, особенно если это тройка — очень русское, лихое чувство возникает. В прошлом году в каникулы я катался на одном из подмосковных ипподромов.

Разговаривать с Жириновским и не спросить его про будущее Украины, про его прогноз развития ситуации в соседней стране было бы ошибкой.

Николай Злобин о тех временах, когда он был зайчиком и медведем © РИА Новости, Нина Зотина - Вы всегда делаете очень яркие геополитические прогнозы, в том числе и за них Вас очень любит народ. Что, по Вашему мнению, ждёт Украину в обозримом будущем?

— Как сегодня Украина — и те, и те пострадали, и прозападные, и пророссийские — и вся страна разрушена. Для нас, Анна, пример Украины полезен. Можем на них смотреть и говорить: вот революция, ночью вооруженные люди захватили власть, были жертвы. И к чему пришли через шесть лет? К разрухе.

Теперь самый ближайший вооруженный конфликт будет именно на Украине. И против России — будут воевать русские, перекрашенные в украинцев. Это мечта немцев, французов, британцев, американцев — душить Россию собственными руками!

Пятьдесят лет назад предположил бы кто-то, что так будет — в психушку запихнули бы. Вы что говорите, как это так, советские люди и вдруг раздербанят страну, и брат на брата? Но так и произошло!

Так что 2021 году на Украине возможны какие-то диверсионные акты, но всё будет пресечено, будут уничтожены любые группы и попытки спровоцировать вооруженный конфликт, будут уничтожены все центры подготовки диверсантов.

На Украине будет сохраняться тяжелая ситуация с коронавирусом, потому что пока никакая вакцина им не светит. Там постоянно говорят: не нужна нам русская вакцина, украинское руководство день и ночь твердит: не надо, не возьмём! Так а кто им её предлагает? Мы говорим о том, что мы можем дать любой стране, если будут заявки! А нет, так и не надо.

Этот праздничный разговор с Владимиром Вольфовичем Жириновским завершает серию новогодних репортажей Анны Ревякиной из детства людей, которые сегодня в том или ином качестве управляют Россией. Встретимся в следующем году! С Новым годом! С новым счастьем!