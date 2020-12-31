Президент Украины Владимир Зеленский запретил российским судам ходить по рекам Украины. Об этом 30 декабря сообщила пресс-служба офиса главы государства

«Раньше заходили российские суда, а сейчас совсем плохо». Политик из Николаева о судостроении © commons.wikimedia.org, Olexandr17

Документ запрещает «судам, плавающим под флагом государства-агрессора», ходить по рекам страны. Отмечается, что данный закон направлен на имплементацию основных требований Соглашения об ассоциации с Европейским союзом.

Украинские власти считают, что Россия якобы оккупировала Крым и неподконтрольные им районы Донецкой и Луганской областей. Москва отвергает претензии.