Зеленский подписал закон «О внутреннем водном транспорте», который регулирует отношения в области судоходства на территории Украины.
Документ запрещает «судам, плавающим под флагом государства-агрессора», ходить по рекам страны. Отмечается, что данный закон направлен на имплементацию основных требований Соглашения об ассоциации с Европейским союзом.
Украинские власти считают, что Россия якобы оккупировала Крым и неподконтрольные им районы Донецкой и Луганской областей. Москва отвергает претензии.