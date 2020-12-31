Украинская певица Оля Полякова поздравила украинцев с наступающим Новым годом в праздничном наряде с откровенным вырезом. Ролик на днях опубликовали в Instagram «Дизель шоу»

В аккаунте «Дизель студио» анонсировали новогодний праздничный выпуск «Дизель шоу» с участием певицы Оли Поляковой 31 декабря в 20:00.

«Дорогие мои, всех поздравляю с Новым годом и желаю, чтобы корона в нашей стране была только у меня на голове», — сказала звезда.

Смотри, какой ты голубой: Полякова поиздевалась над Данилко — фото © Оля Полякова/Инстаграм

«Топчик», «Королева трасс разве что», «Полякова в прошлом», «Она что, голая петь будет?» — написали в комментариях к ролику пользователи сети.

Полякова родилась в 1979 году в Виннице. За время карьеры в шоу-бизнесе она прославилась эксцентричным поведением и стала известна как «Королева ночи». Мини-альбом с одноименным названием певица выпустила в 2019 году.