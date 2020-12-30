Депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Владимир Вятрович 30 декабря в своем Facebook заявил, что вместо звания Герой Украины в стране должна появиться новая высшая государственная награда

Вятрович назвал «трешем» законопроект об отмене штрафов за русский язык © Facebook, Vitaliy Selyk

Вятрович предложил новые названия: «Гордость Нации» для гражданских и «Честь Нации» для военных.

Исследователь истории Вятрович был директором Института нацпамяти Украины с 2014 года. В научном сообществе репутация Вятровича противоречива. Он написал ряд монографий, статей, книг, в том числе в соавторстве. Его монография «Ставлення ОУН до євреїв: формування позиції на тлі катастрофи» критиковалась международными историками. Осуждались попытки автора оправдать Организацию украинских националистов (ОУН) в действиях по отношению к евреям, а также из-за явных искажений исторической правды. После событий на Майдане Вятрович выступал с инициативой декоммунизации юбилейных дат, в частности предлагал отменить праздники в честь Победы в Великой Отечественной войне. Вошел в список партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» на выборах в Верховную Раду 21 июля 2019 года. В начале декабря стал депутатом парламента.