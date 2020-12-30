В юмористической программе «Лига смеха» решили высмеять актуальные политические события в стране, а именно комик Чингис Мазинов дал прогноз на предстоящие выборы в Харькове. Об этом написало агентство «РБК-Украина» 30 декабря

«По последним социологическим опросам, на следующих выборах мэра Харькова победит медиум Оксана, потому что она умеет общаться с Кернесом», — пошутили участники «Лиги смеха».

На Бари Алибасова могло произойти покушение, продюсера берут под охрану в больнице © Бари Алибасов/Инстаграм Геннадий Кернес умер в ночь на 17 декабря после остановки сердца в клинике Берлина, где он проходил лечение от коронавируса. Похороны городского головы состоялись в Харькове в среду, 23 декабря.

В Верховной Раде Украины сообщили, что перевыборы мэра Харькова могут пройти в последнее воскресенье октября 2021 года. В связи со смертью Кернеса функции мэра Харькова пока будет исполнять секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.

Ранее мы писали о том, что Зеленская продолжает сотрудничать с «Кварталом 95».