Первая леди Украины Елена Зеленская заявила, что продолжает сотрудничать со студией «Квартал 95», но времени уделяет этой работе мало. Об этом 17 декабря она сообщила изданию «BBC News Украина»

По словам Зеленской, на протяжении почти 20 лет она слишком много сил и энергии вкладывала в «Квартал 95», чтобы с ней расстаться. Она отметила, что студия это «ее вторая семья».

«Доярка из Хацапетовки» услышала критику: Зеленская пересмотрела гардероб © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский.

Зеленская является сценаристкой студии. Она также писала тексты шуток и песен для проектов: «Вечерний квартал», «Вечерний Киев» и «Женский квартал».

Ранее «Квартал 95» отменил спорный концерт, который был запланирован на период жесткого карантина, который Кабинет министров утвердил на период с 8 по 24 января.