По словам Зеленской, на протяжении почти 20 лет она слишком много сил и энергии вкладывала в «Квартал 95», чтобы с ней расстаться. Она отметила, что студия это «ее вторая семья».
Студия «Квартал 95» — это украинская компания, занимающаяся производством аудиовизуального контента и концертной деятельностью. Основана в 2003 году на базе команды КВН «95-й квартал», одним из авторов которой является Владимир Зеленский.
Зеленская является сценаристкой студии. Она также писала тексты шуток и песен для проектов: «Вечерний квартал», «Вечерний Киев» и «Женский квартал».
Ранее «Квартал 95» отменил спорный концерт, который был запланирован на период жесткого карантина, который Кабинет министров утвердил на период с 8 по 24 января.