«Решение об увольнении судьи Конституционного суда Украины от должности по основаниям, определенным частью второй статьи 149-1 Основного Закона Украины, принимается исключительно Конституционным судом Украины на специальном пленарном заседании, и никакой другой орган или должностное лицо не могут принять такое решение вместо него. Таким образом, по этому поводу будет назначено специальное пленарное заседание Конституционного Суда Украины», — отметили в пресс-службе, не уточнив сроки.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца. Представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский заверил, что это не увольнение, не прекращение его полномочий судьи, а временная мера.
В отношении Тупицкого возбуждены несколько уголовных дел, в том числе по факту самовольного занятия земельного участка в Крыму, совершенного группой лиц, а также госизмены. Тупицкий подтвердил наличие у него земельного участка в Крыму, но заявил, что не знает, как его задекларировать на Украине. Он также назвал возбуждение дел давлением на него.