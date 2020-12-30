Конституционный суд Украины назначит специальное пленарное заседание из-за отстранения от должности главы КСУ Александра Тупицкого. Об этом 29 декабря сообщила пресс-служба суда в Facebook

Конституция Украины не позволит Зеленскому уволить Тупицкого — КСУ © пресс-служба КСУ

Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца. Представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский заверил, что это не увольнение, не прекращение его полномочий судьи, а временная мера.

В отношении Тупицкого возбуждены несколько уголовных дел, в том числе по факту самовольного занятия земельного участка в Крыму, совершенного группой лиц, а также госизмены. Тупицкий подтвердил наличие у него земельного участка в Крыму, но заявил, что не знает, как его задекларировать на Украине. Он также назвал возбуждение дел давлением на него.