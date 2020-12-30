На Украине сохраняется тренд на разрушение государственности и экономики страны, считает политтехнолог Марат Баширов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Тренд на ослабление, на разрушение государственности Украины, экономики Украины, конечно, сохранился. Из года в год они фиксируют только потери», — сказал эксперт.

Марат Баширов об итогах 2020 года: Все понимают, что Украина гибнет © РИА Новости, Владимир Трефилов

«То есть доверие может быть низкое, а самочувствие хорошее — население само справляется. А тут и доверие низкое, и социальное самочувствие отвратительное», — заключил он.

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