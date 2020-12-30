«Тренд на ослабление, на разрушение государственности Украины, экономики Украины, конечно, сохранился. Из года в год они фиксируют только потери», — сказал эксперт.
Он отметил, что власти, которая работает в интересах людей, необходимо замерять их социальное самочувствие, помимо доверия к руководству страны.
«То есть доверие может быть низкое, а самочувствие хорошее — население само справляется. А тут и доверие низкое, и социальное самочувствие отвратительное», — заключил он.
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