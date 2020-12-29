Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года. По словам политтехнолога Марата Баширова, конфликт в Донбассе давно потерял патриотическую составляющую - теперь это лишь удобный бизнес для «партии войны»

Об этом Баширов рассказал в интервью изданию Украина.ру.

- Марат, заканчивается сложный 2020 год. Какое, на ваш взгляд, событие в уходящем году оказало наибольшее влияние на политическую, экономическую и социальную жизнь Украины?

— На самом деле это неисполнение президентом Зеленским своих обязательств. Из-за этого мы видим фактически крах, в том числе партийного проекта, который он придумал. Конечно, это вызывает огромное разочарование у избирателей.

Во-первых, он и его коллеги, которые остались в составе его команды, не выполнили свои обязательства относительно Донбасса, которые, в частности, они подтверждали год назад при встрече в «нормандском формате», это было в начале декабря прошлого года.

Марат Баширов о том, как в Украине восторжествовали олигархи © РИА Новости, Владимир Трефилов

И вот это все в итоге и позволяет говорить о том, что господин Зеленский как политик в общем-то несостоятелен. Думаю, что мы с вами в ближайшие два года увидим просто яростную борьбу за то, чтобы он оказался в отставке и появился какой-то новый лидер Украины.

- Зеленский пришел к власти, обещая мир в Донбассе, но пока что мы наблюдаем хрупкое перемирие. Что ему мешает выполнить своё предвыборное обещание?

— У него есть все ресурсы, но нет политической воли. А нет политической воли потому, что он несамостоятелен. Это человек, который зависит от влияния западных групп, он зависит от влияния тех людей, которые внутри Украины работают на военный вариант, потому что для них это бизнес, там давно уже все забыли про патриотические составляющие. Там все уже живут в формате денег.

Все понимают, что Украина гибнет, и это последняя возможность что-то себе в карман положить.

Военная партия — это партия, которая зарабатывает огромные деньги, там много бизнесов, которые связаны с тем, что у Донбасса до сих пор вот такой статус.

С другой стороны, вот это перемирие с перестрелками все-таки лучше, чем те события, которые были в Донбассе в 2014 году.

- Как вы считаете, укрепила ли Украина в этом году свою независимость, как политическую или экономическую, или утратила?

— Тренд на ослабление, на разрушение государственности Украины, экономики Украины, конечно, сохранился. Из года в год они фиксируют только потери. Вы знаете, есть несколько главных показателей: если вы работаете в интересах людей, то вы должны замерять их социальное самочувствие помимо доверия к властям. То есть доверие может быть низкое, а самочувствие хорошее — население само справляется. А тут и доверие низкое, и социальное самочувствие отвратительное. Страна теряет независимость, Запад зачищает олигархов. Итоги 2020 года для Украины © пресс-служба президента Украины

- Сейчас в разгаре «война» вакцин от COVID-19. На какой позиции в этой борьбе находится Украина?

— Вы знаете, для тех людей, которые рассматривают ситуацию с пандемией с точки зрения рынка сбыта, это территория, рынок сбыта. Никто не смотрит на субъектность, никто не размышляет с той точки зрения, нужно это Украине или нет.

Совершенно же понятно, что вариант, который был предложен с российской вакциной, в том числе и с производством, с локализацией производства на территории Украины, — он более выгоден. Потому что вакцина, которая испытывается на американцах, — это не то, что вакцина, которая изготавливалась для тех, кто живет на постсоветском пространстве. То есть наша вакцина более адекватна с точки зрения иммунного ответа, есть генная память.

Это же не первая прививка у нас, мы же с вами получаем еще массу прививок, со времен СССР — в общем, база была заложена.

А второе — это, конечно, цена. Цена и простота распространения. Если вы будете ориентироваться на вакцину, которая называется Moderna, то вам нужно ее перевозить при температуре —80. И там нужно 5 или 6 уколов.

Время парадоксов кончилось. Как выросла на Украине смертность от коронавируса и как это скрывает статистика © REUTERS, Gleb Garanich

Это важно, когда у вас страна небогатая. Потому что вы не сможете за государственные деньги купить вакцину для всех. Часть населения в общем-то готова покупать ее самостоятельно. До среднего класса вакцина дойдет в последнюю очередь, и важно, чтобы они сами могли эту вакцину купить. А тут как раз встает вопрос цены и количества.

Так что, в общем, большая беда будет на Украине. Я думаю, что у нас выправится, нигде уже не будет локдаунов, в Белоруссии не будет, а у них будет.