Украинские экономисты убедили Владимира Зеленского, что следующий год принесет значительное облегчение бюджету Украины, в первую очередь, Пенсионному фонду. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов

Зеленский даже думать не хочет о войне с Россией. Но думает © пресс-служба президента Украины Владимир Зеленский пообещал, что следующий год будет более успешным для Украины.

«То как действует украинская власть с пандемией, вакцинацией, отказом от российской вакцины, можно сделать вывод, что Украина делает все, чтобы резко сократить количество пенсионеров. Основной удар пандемии приходится на людей пожилого возраста. Видимо, Зеленский с этим связывает свои надежды с ослаблением финансового гнета, пресса на украинскую экономику», — объяснил Владимир Корнилов.

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В интервью тому же изданию Зеленский заявил, что в случае «нападения России со стороны Крыма на Украину» на войну будут мобилизованы все украинцы — и мужчины, и женщины.