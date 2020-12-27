Когда Зеленский говорит, что будет призывать женщин ради «священной войны» с Россией, смешно становится даже тем, кто является сторонником этой войны, считает политолог Владимир Корнилов

Владимир Корнилов: кто он © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк Владимир Корнилов рассказал в интервью изданию Украина.ру.

В интервью журналу «Фокус» Владимир Зеленский заявил, что в случае «нападения России со стороны Крыма на Украину» на войну будут мобилизованы все украинцы — и мужчины, и женщины.

-Владимир Владимирович, зачем президент Зеленский заговорил о создании украинского фольксштурма?

— Странно, что не сказал дети и старики тоже. Удивительно, но, видимо, дети и старики будут мобилизованы, если Россия нападет со стороны Приднестровья. Наверно, на все случаи жизни предусмотрен план мобилизации, или моГилизации, как называли неудавшиеся мобилизации в период Порошенко.

Смешно слышать подобные заявления от человека, который, как подтверждало Министерство обороны Украины, сам не горел желанием записываться в ряды добровольцев идти на фронт, на войну с Россией, которую они якобы ведут уже семь лет. Когда он говорит, что будет призывать женщин ради «священной войны», начавшейся из Крыма, смешно даже тем, кто является сторонником этой войны.

Подобное он заявляет уже не в первый раз. Накануне он заявил «Нью-Йорк Таймс», что на Украине все помрут, но лягут костьми за эту самую незалежность. Видимо, он, в самом деле, в это поверил…

- Украинские военные скептически оценили слова Зеленского о мобилизации, а глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук планы президента поддержал, заявив, что это реакция настоящего патриота…

— И при этом сам сказал, что будет отстреливаться, если у него найдется парабеллум… Смешно из уст Кравчука слышать, что Украина так долго находилась под советской оккупацией. Сейчас он заявляет, что лично отстреливался бы от врагов, которые пришли бы на его землю.

Зеленский даже думать не хочет о войне с Россией. Но думает © пресс-служба президента Украины

Что касается президента Украины. Как-то уживается у Зеленского заявления о том, что он является президентом мира с рассказами о всеобщей мобилизации населения под ружье, и у Кравчука слова о страшной советской оккупации с заявлениями о том, что он бы отстреливался от врага…

- Может быть, это заигрывание с так называемой партией войны на Украине?

— Это попытка хоть как-то рассказать своему населению, что дальше делать с планами Б, В, Г, Д и прочие, которые сам Зеленский обещал внедрить к концу этого года.

Все же помнят его заявления о том, что после «нормандского формата» он отвел себе год, и если ничего не сдвинется с мертвой точки, то он приступит к плану Б.

Его сейчас начали спрашивать об этом плане, а что отвечать, он не знает.

- На заре своего президентства Зеленский обещал начать диалог с Кремлем, а в этом интервью, отвечая на вопрос, почему не звонит Путину, он говорит о том, что у них нет «предмета для разговора». Что или кто мешает Зеленскому снять трубку и обсудить вопрос Донбасса с Владимиром Путиным?

- Обратите внимание, при этом тот же Зеленский заявляет, что очень нужен «нормандский формат», что Россия блокирует очередную встречу, что Россия не дает возможность встретиться и все обсудить. Возникает закономерный вопрос, если по телефону нечего обсуждать, зачем тогда встреча в «нормандском формате»? Что ты хочешь обсуждать лично, если не можешь говрить по телефону? В здравом уме человек находится?

Тем самым Зеленский подтверждает, что встреча в нормандском или каком-либо ином формате не нужна, пока Украина не выполнит свои обязательства. До этого говорить о саммите не имеет никакого смысла.

Лично я бы вышел: Зеленский прояснил судьбу Минских соглашений © пресс-служба президента Украины

20 января состоится инаугурация нового хозяина Украины. Зеленский таким образом тянет время.

- В конце своего интервью Зеленский пообещал, что следующий год будет в экономическом отношении более успешным. Ваш прогноз: что ждет Украину в следующем году?

— Учитывая то, что он отвечает по вакцинации населения, полагаю, что украинские экономисты убедили Зеленского, что следующий год принесет значительное облегчение бюджету Украины, в первую очередь, Пенсионному фонду.

То как действует украинская власть с пандемией, вакцинацией, отказом от российской вакцины, можно сделать вывод, что Украина делает все, чтобы резко сократить количество пенсионеров. Основной удар пандемии приходится на людей пожилого возраста. Видимо, Зеленский с этим связывает свои надежды с ослаблением финансового гнета, пресса на украинскую экономику.

- Если вернуться к вопросу Донбасса. Как вы считаете, возможна ли эскалация конфликта с появлением новой администрации Белого дома?

Мобилизуем всех: Зеленский рассказал о «большой войне» с РФ © president.gov.ua

Новое командование Украины может дать сигнал ничего не ждать, а идти сломя голову в наступление. Очень надеюсь, что у кого-то в Киеве хватит ума и здравого смысла, чтобы поберечь своих военных и не начинать новую авантюру.

Но Украина же не самостоятельный субъект, поэтому какая команда поступит, такую и будут выполнять…