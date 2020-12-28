Рейтинг партии «Слуга народа» фактически сравнялся с поддержкой «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) и «Европейской солидарности». Об этом свидетельствует опрос, проведенный фондом «Демократические инициативы» им. И. Кучерива, Центром Разумкова и КМИС, передает Цензор.НЕТ 28 декабря

ОПЗЖ и «Слуга народа» лидируют в парламентском рейтинге © "Рейтинг" данным опроса «Демократических инициатив» и КМИС, на сегодняшний день ОПЗЖ имеет рейтинг 20%. «Европейская солидарность» после парламентских выборов набрала около 10%, и сейчас за нее готовы проголосовать 17% тех, кто готов идти на выборы и определился. А пропрезидентская партия «Слуга народа», которая на парламентских выборах – 2019 получила более 43%, сейчас получила бы 18% поддержки.

За пределами 5%-го барьера находятся политсилы «Голос», «Украинская стратегия Гройсмана», «Свобода», УДАР и другие.

О подобных тенденциях свидетельствует и опрос Центра Разумкова, проведенный с 4 по 9 декабря. По его данным, если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду, то «Слуга народа» получила бы 26,5%, а «Европейская солидарность — 19,5%.