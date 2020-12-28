Силовые структуры якобы незаконно проникли в офис Национального корпуса в Тернополе. Об этом 28 декабря рассказали в Telegram-канале «Жорін с Азову», связанном с неонацистами

В Киеве «Нацкорпус» заблокировал ТРЦ «Эпицентр» © AP, Efrem Lukatsky

На место происшествия прибыли представители полиции и СБУ, которые сообщили, что их вызвали из-за сообщения о минировании. Правоохранители не стали задерживать мужчину. Неизвестного вывели из здания и уехали без объяснений. Волонтеры предполагают, что он мог оказаться сотрудником полиции.

«Провокация силовиков не удалась, но этот случай — не из тех, которые мы оставим без внимания, уверяю!» — пригрозили в Нацкорпусе.