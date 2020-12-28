Отмечается, что ночью в офисе Национального корпуса в Тернополе радикальные активисты обнаружили неизвестного мужчину, который незаконно проник в помещение. Волонтеры предположили, что он пытался установить какую-то технику.
На место происшествия прибыли представители полиции и СБУ, которые сообщили, что их вызвали из-за сообщения о минировании. Правоохранители не стали задерживать мужчину. Неизвестного вывели из здания и уехали без объяснений. Волонтеры предполагают, что он мог оказаться сотрудником полиции.
«Провокация силовиков не удалась, но этот случай — не из тех, которые мы оставим без внимания, уверяю!» — пригрозили в Нацкорпусе.