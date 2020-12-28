На Украине уменьшилось количество тестирований на коронавирус. Об этом 28 декабря заявил глава Министерства здравоохранения страны Максим Степанов на брифинге, который транслировали в Facebook

Коронавирус: ВОЗ раскритиковала Украину за эксперименты над пациентами © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

«Якобы упало, с чем это связано? Мы начали применять, в том числе, тесты на антиген — экспресс-тесты. Это тесты, которые за 15 минут делаются», — сказал Степанов.

По его словам, за прошедшую неделю число сделанных тестов на выявление антигена экспресс-тестами составило 58 063 тестирования.

Кабинет министров на прошлой неделе ввел жесткий карантин, который будет действовать на Украине с 8 по 24 января. При этом с 31 декабря на 1 января ресторанам и кафе разрешена работа до 7 утра. Первые партии вакцины в стране ожидают в начале 2021 года, а первые прививки от COVID украинцы могут получить в феврале.